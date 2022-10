Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Baldini una perdita pesante, ora facciamo gruppo"

Tanta voglia di rivalsa e di ripartire per mister Edoardo Gorini alla vigilia dell'ottava gara stagionale di campionato. Avversario sabato 8 ottobre alle ore 14:00 al Rigamonti, una delle capoliste, il Brescia di Pep Clotet. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Gorini:

"Sicuramente la perdita di Baldini è pesante, - esordisce Gorini - non ci nascondiamo. Credo che questa sia una grande occasione per responsabilizzare maggiormente i compagni di squadra e tutti noi. Ho parlato con Baldini, è carico e non vede l’ora di operarsi e di iniziare l'iter di recupero. Per quanto riguarda gli altri, ci saranno Asencio e Antonucci, Embalo ha preso una piccola botta ma è dei nostri. Out sicuramente Donnarumma, Mastrantonio e Manfrin. Dobbiamo cercare di essere più svegli, accorti e renderci conto che partite come quelle di Brescia possono darci molto. Non ancora scelto chi prenderà il posto di Baldini, abbiamo tante opzioni in avanti, anche se qualche idea ce l'ho. Sulla sinistra al posto di Donnarumma non ho ancora deciso. Felicioli si è allenato un po' a parte e un po' con i compagni, vedremo. È una partita molto importante a Brescia, dobbiamo essere bravi ad interpretarla bene. Adesso è il momento di essere coesi e fare gruppo, ragionando da squadra. Le difficoltà sono sempre delle grandi occasioni dalle quali si puà uscire rinforzati”.