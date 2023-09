«Fisicità ed intensità le chiavi per fare punti al Ferraris. Su Baldini...»

Il ritorno in campo dopo la sosta porta in dote al Cittadella una trasferta da cuori forti al Ferraris contro la Sampdoria. Tutti in campo lunedì 18 settembre alle ore 20:30 per la 5°giornata di campionato. Obiettivo di Gorini? Continuare a portare casa punti, dopo i due pareggi consecutivi con Bari e Venezia. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella in conferenza stampa pre gara:

Lo stato di forma della squadra. «Visto il periodo avrei preferito continuare a giocare. La sosta ci ha permesso di staccare un po' con la testa e recuperare forze fisiche. Sul recupero degli infortunati non ci sono novità, al tempo stesso abbiamo cercato di mettere un po' di benzina nella gambe. L'obiettivo è andare a Genova con l'idea di fare la nostra partita».

I recuperi degli infortunati. «Baldini rientra la prossima settimana in gruppo. In questi giorni ha continuato a lavorare a parte ed è nei tempi di recupero prestabiliti. Contro il Como conto di averlo a disposizione. Sottini ha un fastidio al tendine, ergo i tempi saranno più lunghi. Cecchetto soffre di pubalgia, ma il suo rientro dovrebbe essere a breve. Con lui viviamo alla giornata, ma ci sono miglioramenti».

Si ritorna al Ferraris, teatro dell'impresa dello scorso dicembre contro il Genoa. «Ci ho pensato in questi giorni, speriamo di ripetere l'impresa. Contro il Genoa è stata fatta una partita storica, giocata in maniera tosta, che dovremo ripetere anche contro la Sampdoria. Vincere a Genova porta sempre un bel ricordo, anche se il periodo successivo portò 4 sconfitte di fila. Se vogliamo tornare dal Ferraris con dei punti, servirà essere al 100%».

Le statistiche sorridono al Cittadella, al netto di un sistema di gioco dispendioso. «Se facciamo le cose fatte bene, l'aggressione alta ad esempio, non è dispendiosa. Questo lo devono capire anche i nuovi. È fondamentale restare compatti durante la partita, ma c'è tanto da fare in termini di finalizzazione. La strada è tracciata».

La fisicità la chiave del match del Ferraris. «Sicuramente si. Se noi pensiamo di aspettare la Sampdoria, facendoli giocare, credo troveremo delle grandi difficoltà, al contrario se facciamo quello che abbiamo fatto nelle ultime sfide, abbiamo buone possibilità di mettere in difficoltà la squadra di Pirlo. Fisicità ed intensità ci serviranno per tutta la stagione. In questo senso i giocatori devono capire l'importanza delle sostituzioni. I 5 cambi sono fondamentali e in questa partite lo si è visto. Capisco che a livello mentale, un atleta che non parte dall'inizio o viene sostituito a fine primo tempo percepisca il tutto come una sconfitta, ma non c'è niente di più sbagliato. Il calcio è cambiato: oggi servono giocatori che vanno a 1000 all'ora per un tempo, magari vengono sostituiti, entra un compagno e fa altrettanto. I ritmi sono cambiati e noi dobbiamo crescere su questo aspetto».

Il Cittadella è la squadra che ha fatto più cross in questo inizio stagionale, 125 in 4 match, ma solo 2 reti all'attivo. «Intanto sul dato dei cross siamo cresciuti. Poi è lampante che abbiamo segnato poco, ma ci stiamo lavorando. L'importante è proseguire su questa strada. Sarei preoccupato se non ci fossero le occasioni, ma sono convinto che miglioreremo sulla finalizzazione di tutti. Non dobbiamo fasciarci la testa, pensando "oh mio Dio, non facciamo gol!". Serve lucidità in ogni momento. I gol arriveranno, questo lo devono capire soprattutto gli attaccanti».

Samp sempre sconfitta in casa in campionato. «Non me l'aspettavo, ma sono state due gare diverse. Il Pisa ha dominato al Ferraris e la Samp ha meritato di perdere. Discorso diverso contro il Venezia, dove per un'ora di gioco la squadra di Pirlo ha fatto molto bene e probabilmente meritava di vincere. La serie B è questa. I blucerchiati sono tra i favoriti per salire in A, servirà giocare senza paura e con il piglio giusto. Tanta pressione su Pirlo e la Sampdoria? Da giocatore non mi pare la soffrisse troppo sul campo! Per i blucerchiati, per assurdo, la pressione può essere un vantaggio, al tempo stesso noi dovremo essere bravi ad esaltare i loro difetti. Sono una squadra nuova, soprattutto dietro. Hanno bisogno di un po' di tempo e Pirlo se lo merita tutto».

Toto trequartista per la gara con la Sampdoria: Vita o Tessiore? «Ho tante scelte, fortunatamente, sia sulla trequarti, sia in mezzo al campo. C'è anche Cassano a disposizione come trequartista. Tessiore è un ragazzo intelligente tatticamente, che sa adattarsi a vari ruoli. Le scelte vengono fatte in funziona della gara che andiamo ad affrontare. Finora ho alternato tutti e tre: fossi in loro sarei felice! Mi prendo oggi e domani mattina per prendere la decisione»

Kastrati, Pavan, Frare, Branca e Vita i sempre presenti, mentre davanti tanta alternanza. «Abbiamo un'ossatura chiara, che viene da anni di lavoro insieme. Abbiamo cambiato tanti giocatori in questo mercato, alcuni più abituati al nostro modo di lavorare, altri meno. Sanogo ad esempio ha bisogno di tempo, esattamente come Pandolfi. Dietro le scelte sono state pressoché obbligate, stante gli infortuni di Angeli, Sottini e Cecchetto. Pavan al primo anno da centrale si sta comportando bene, al pari di Frare. In avanti i giocatori spendono di più a livello fisico. Per me è importante coinvolgere tutta la squadra nelle rotazioni ed abbiamo bisogno di tutti».

Focus su Sanogo. «Le impressioni sono ottime. Ha tanta voglia di mettersi in mostra, al tempo stesso non è abituato a svolgere un certo tipo di lavoro e deve entrare nei meccanismi. È giovane, i ritmi nostri sono differenti rispetto a dove si allenava prima. La scorsa settimana era k.o. e non vogliamo rischiare infortuni di alcun genere»

L'attacco della Sampdoria il reparto da temere maggiormente. «Pedrola, Borini, La Gumina e Verre sono tutti giocatori pericolosi»