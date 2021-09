Serie B, Cittadella: le parole di Gorini post Lecce

In conferenza stampa nel post partita di Cittadella-Lecce, 6° giornata del campionato Serie B BKT, ecco le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, tecnico dei granata, alla seconda sconfitta consecutiva in quattro giorni:

“Tre gare in una settimana le abbiamo sentite, abbiamo utilizzato tante energie e poi anche il caldo ha fatto la sua parte. Dobbiamo meditare su tanti aspetti. I cambi sono stati fatti con l'idea di vincere la partita. Oggi, la qualità dei giocatori del Lecce ha fatto la differenza. Nella ripresa siamo un po' calati fisicamente, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, direi che abbiamo disputato un'ottima prima frazione. Dobbiamo diventare più furbi, quando non si possono vincere le partite, bisogna essere pragmatici e incamerare il punto. Quando si subiscono tanti gol, non dipende solo dalla difesa, ma c'è da lavorare sugli equilibri e sui giocatori. Dobbiamo concedere di meno e fare quadrato. Possiamo venire fuori da questa situazione e concentrarci già per Frosinone, per fare una grande partita."