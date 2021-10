Serie B, Cittadella: le parole di Gorini in conferenza stampa

Conferenza stampa ricca di spunti interessanti per mister Gorini in vista della trasferta di Frosinone, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B BKT

Tanti concetti chiari e limpidi per mister Gorini, tecnico del Cittadella, in conferenza stampa pre Frosinone-Cittadella, gara valida per la 7°giornata del campionato Serie B BKT:

Apertura sul match contro il Frosinone: "E’ una partita molto importante per noi, perché un risultato positivo a Frosinone ci può indirizzare verso un certo tipo di campionato. Al contrario, un risultato negativo ci creerebbe qualche problema. Una vittoria allo Stirpe ci darebbe una coerenza con quanto fatto fino adesso. A livello atletico stiamo bene, perché in realtà chiudiamo le gare spesso all'attacco o in crescendo. Nei secondi tempi non ho mai visto un calo fisico nei miei ragazzi"



Icardi non convocato per scelta tecnica "Mentre Mattioli non ci sarà. Sono felice perché Frare ha recuperato e credo posssa essere della partita. Il centrocampo è un reparto con qualità. Ci sono Pavan e Danzi, stiamo parlando di due due giocatori forti. Io ci conto molto su di loro. Chiaro, poi certi ragionamenti li faccio anche sull'avversario che affrontiamo. Bisogna migliorare nella gestione del possesso palla, qualche volta anche girare in orizzontale, senza andare sempre in verticale. In attacco sto facendo valutazioni e sto pensando se mettere due punte vere o giocatori rapidi. È uno dei dubbi che mi porterò fino a domani prima del fischio d'inizio del match."