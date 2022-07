Serie B, Cittadella: i granata ripartono da Benedetti, Beretta, Kastrati, Maniero e Cassandro

Mister Gorini può sorridere. Il prossimo campionato di Serie B del Cittadella ripartirà ancora dai portieri Kastrati e Maniero, dai terzini Cassandro e Benedetti e dalla punta Giacomo Beretta. Tutti e cinque i giocatori resteranno con la maglia granata anche nella stagione 2022-2023 al Tombolato. Sono tutte conferme importanti, soprattutto quella di Cassandro, cresciuto esponenzialmente sulla fascia destra, mentre Benedetti inizia la sua ottava stagione all'ombra delle mura cittadellesi. Per quanto riguarda Kastrati e Beretta, esattamente come per Maniero, la società ha confermato le opzioni per il rinnovo.

Sul fronte uscite, occhio alla situazione di Cuppone. L'attaccante in prestito al Potenza in serie C girone C nella seconda parte di annata, ha parecchie richieste dalla terza serie. Pescara e Catanzaro in pole position.