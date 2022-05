Serie B, Cittadella: granata in ritiro a Lavarone dal 24 luglio al 6 agosto

Tradizione confermata. Anche per la stagione 2022-2023 il Cittadella andrà a Lavarone (1.174 m s.l.m.) per il ritiro pre-campionato.

Il paese trentino ospiterà la squadra granata da domenica 24 luglio a sabato 6 agosto, primo impegno ufficiale permettendo, perché non si sa ancora quando il Cittadella entrerà in gioco in Coppa Italia. Per i tifosi granata appuntamento in località Bertoldi sui campi sportivi comunali della frazione trentina per vedere Perticone e compagni alle prese con le prima fatiche stagionali. la discesa dipenderà poi dal programma del primo impegno ufficiale (Coppa Italia). L’Hotel “Caminetto Mountain Resort” sarà la club house dell’ A.S. Cittadella per tutta la durata del ritiro.