Serie B, Cittadella: i contratti in scadenza a giugno 2022

Con i giocatori in scadenza di contratto al Cittadella si potrebbe costruire una squadra di calcio a cinque. Sono ben 6 gli atleti con cui il presidente Gabrielli e il direttore generale Marchetti dovranno sedersi al tavolo e intavolare le discussioni per il rinnovo del contratto.

Si parte dalla porta, con Elhan Kastrati da rinnovare. Il classe 1997 ha i galloni del titolare e in più di qualche occasione ha salvato la nave Cittadella. L'ufficializzazione del proseguimento dell'accordo sembra una mera formalità, al pari di quella di capitan Adorni, anche se negli ultimi giorni sono arrivate le sirene di Frosinone e Benevento per il leader dello spogliatoio granata. Situazione un po' diversa per Perticone, dove la carta d'identità sta fermando a qualche riflessione ulteriore la dirigenza veneta. Per il classe 1986 le richieste comunque non mancano, anche se il centrale scuola Milan continua ad essere centrale negli equilibri difensivi del Cittadella.

Sempre in difesa, a sinistra, c'è anche Benedetti, ma per lui vale il discorso fatto per Kastrati e Adorni. L'opzione per il prolungamento è sul tavolo e pronta solo da essere attivata. Poi c'è il caso D'Urso che a Cittadella quest'anno sta trovando meno spazio, ma continua ad incidere quando viene messo in campo. In avanti ecco Giacomo Beretta. Pure per lui, le sensazioni sono quelle della continuità, dopo le recenti buone prove in campionato.

Riepilogando, ecco i 6 giocatori in scadenza: Elhan Kastrati, Davide Adorni, Romano Perticone, Amedeo Benedetti, Christian D'Urso, Giacomo Beretta.