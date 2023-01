Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con il Venezia

Sono 20 gli uomini a disposizione di mister Gorini per l'impegno al Penzo, valido per la 22°giornata di campionato contro la squadra di Vanoli. Out Felicioli, emergenza in mezzo al campo per le squalifiche di Branca e Mastrantonio, oltre a quella di Salvi in difesa