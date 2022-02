Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara con il Frosinone, out Okwonkwo

Questi gli uomini a disposizione per la sfida del Tombolato di domani alle 15:30 contro il Frosinone di mister Grosso valevole per la 26° giornata del campionato di Serie B BKT. Tornano a disposizione Branca, Benedetti e Frare. Ancora out Danzi, fuori anche Ciriello. Complessa la situazione di Okwonkwo. È di oggi la comunicazione del Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell?istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l?atleta Orji Okwonkwo (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Dal Fabro, Visentin, Donnarumma, Perticone, Cassandro, Mattioli, Frare, Benedetti

Centrocampisti: Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Laribi, Pavan, Icardi, Branca

Attaccanti: Baldini, Antonucci, Tounkara, Beretta, Tavernelli, Lores Varela

Probabile formazione domani contro il Frosinone di Grosso con il 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio; Antonucci; Tounkara, Baldini.