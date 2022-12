Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara con il Sudtirol

Tounkara torna tra i convocati in vista dell'impegno contro il Sudtirol di domani alle ore 15.00 al Tombolato, valido per la 18°giornata di campionato. Una buona notizia per mister Gorini, che ha scelto 24 uomini per la sfida contro la squadra di Bisoli:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Perticone, Frare, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Ciriello, Cassandro, Felicioli

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Danzi, Branca

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela, Tounkara