Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la Spal

24 gli uomini scelti da mister Gorini (squalificato) per la sfida di domani alle ore 20.30 del Cittadella contro la Spal. Fuori causa ancora Mattioli, si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Ciriello. Prima chiamata per il giovane della Primavera Smajlaj.

Di seguiti tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Smajlaj, Donnarumma, Frare, Perticone

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Pavan, Vita, Icardi

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Okwonkwo, Tavernelli, Tounkara

Per quanto riguarda la probabile formazione, sembra tutto confermato dopo Frosinone. In porta ecco Kastrati, mentre nella linea difensiva c'è un solo dubbio: Frare o Perticone. Gli altri tre posti confermati, con Cassandro e Benedetti ad occupare le fasce laterali e Adorni l'altro centrale. In mezzo al campo nuova chance per Danzi, con Vita e Branca a fare le mezz'ali. Antonucci tra le linee con la coppia Okwonkwo e Baldini in avanti.