Serie B, Cittadella: i numeri dei granata dopo 7 giornate

Sei i gol di Okwonkow in otto partite, capitan Adorni sempre in campo. Dopo le prime sette gare del campionato Serie B BKT è tempo di primi bilanci in casa Cittadella. Settimo posto in classifica, ad appena tre punti dal secondo posto occupato in solitaria dalla Cremonese. Quattro vittorie e tre sconfitte per gli uomini di mister Gorini. 9 gol in queste sette apparizioni, con particolare predisposizione alla marcatura nella ripresa con 6 reti tra il 46' e il 75'. Gol subiti 10, di cui solo 4 nella trasferta di Benevento. Tante marcatura, ben 6 su 10, dal 61' al 90'.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Cittadella:

7°Posto in Classifica

4 Vittorie 3 Sconfitte

9 gol fatti 10 gol subiti

I minuti dei gol fatti dal Cittadella

1 1'-15', 1 16'-30', 1 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 3 46'-60', 3 61'-75', / 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Cittadella

2 1'-15', 2 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', 3 61'-75', 3 76'-90'

I marcatori in campionato:

5 Okwonkwo

2 Baldini

1 Frare, Adorni

Assistman:

3 Mirko Antonucci

1 Alessio Vita, Mamadou Tounkara, Enrico Baldini

I più presenti: