Serie B, Cittadella: i numeri dei granata dopo la 18°giornata

Dopo diciotto giornate del campionato Serie B BKT è tempo di prime analisi in casa Cittadella. Percorso più che positivo per i Granata, in piena zona playoff con 29 punti ed una classifica sempre cortissima, con le zone di testa occupate da Pisa e Brescia che distano rispettivamente 9 e 5 punti. I motivi per sperare nella scalata ci sono tutti. Gli uomini di Gorini, prima del pareggio a Brescia, arrivavano da due belle vittorie contro Alessandria ed Ascoli. Otto vittorie, altrettanti i pareggi e sole cinque sconfitte, un ruolino da far invidia a chiunque, soprattutto ad alcune corazzate un po' indietro in classifica. 21 gol segnati, 18 subiti, ma solo 5 nelle ultime otto partite.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Cittadella:

7°Posto in Classifica

8 Vittorie 5 Sconfitte 5 Pareggio

21 gol fatti 18 gol subiti

I minuti dei gol fatti dal Cittadella

5 1'-15', 2 16'-30', 2 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 8 46'-60', 3 61'-75', 4 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Cittadella

2 1'-15', 3 16'-30', 1 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', 7 61'-75', 5 76'-90'

I marcatori in campionato:

7 Baldini

5 Okwonkwo

3 Vita

2 Antonucci

1 Frare, Adorni, Beretta, Branca

Assistman:

7 Mirko Antonucci

2 Alessio Vita

1 Mamadou Tounkara, Enrico Baldini, Romano Perticone, Camillo Tavarnelli, Christian D'Urso, Davide Adorni, Giacomo Beretta, Orji Okwonkwo, Alessandro Mattioli

I più presenti: