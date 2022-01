Serie b, Cittadella: Ignacio Lores Varela "Felicissimo di essere al Cittadella"

La firma, il primo allenamento e i sorrisi. Tutto molto rapido, tutto molto veloce per il neo arrivato in casa Cittadella Ignacio Lores Varela, jolly offensivo classe 1991 proveniente dal Siena. Un arrivo fortemente voluto dal dg Marchetti e gradito anche a mister Gorini. Ecco le dichiarazioni di Lores Varela, che si presenta così ai suoi nuovi tifosi

I primi assaggi con il mondo granata: "Ieri ho fatto il primo allenamento ed è stato bello. Sono contento e felicissimo di essere qui. Quello che mi piace di più è di essere arrivato in una squadra già forte tecnicamente. Ho già giocato assieme a D'Urso e Baldini ad Ascoli nel 2017-2018, sono entrambi due profili al top dal punto di vista tecnico. Ieri la squadra rientrava dal giorno libero, abbiamo lavorato fisicamente e chiuso l'allenamento con una partitella."

Sulla trattativa: "Tutto è sorto la settimana scorsa. Appena il procuratore mi ha parlato di questa possibilità non ci ho pensato due volte e ho detto di si. Mi è capitato di vedere le partite del Cittadella e giocano un bellissimo calcio. Fa piacere venire in una squadra così"

Italia-Uruguay, andata e ritorno: "Dopo Ascoli sono tornato in Uruguay per questioni famigliari e poi mi aveva chiamato mister Diego Lopez che si trovava al Penarol. È stata una bellissima esperienza giocare la Libertadores e respirare certe atmosfere. Poi in estate mi hanno chiamato Gilardino e il ds Perinetti da Siena. Inutile dire che la chiamata mi ha fatto molto piacere e ho provato a tornare in Italia. Da fuori si vede che quello che sta facendo il Cittadella in questi anni: è incredibile. Non è stato difficile convincermi farmi venire qui, soprattutto quando vedi una squadra come il Cittadella giocare così bene a calcio. Tutti i giocatori tecnici vogliono venire a giocare in una squadra come il Cittadella."

Posizione in campo e sistema di gioco: "Mi vedo un po' trequartista, ma al Penarol facevo anche la mezz'ala a piede invertito. Per me non ci sono problemi di modulo, perchè ci sono tanti giocatori forti e sono sicuro che mi troverei bene in qualsiasi posizione. La mezz'ala a piede invertito mi piace moltissimo come posizione. Al Siena ho giocato ala, seconda punta o attaccante centrale. Mi piace anche fare la mezz'ala, perché inserendoti da dietro sei meno prevedibile e puoi fare tanti gol."

Il numero di maglia, scelto il 33: "Tutti i numeri che volevo erano già occupati, quindi ho scelto quello che c'era."

Un po' di vita privata: "Sono single e spero di vivere questo momento a fondo. Sto cercando casa, intanto vivo in albergo."

L'amicizia con Paulo Dybala ai tempi del Palermo: "Quando Dybala arrivò al Palermo era giovanissimo e noi sudamericani ci siamo presi cura di lui in quel periodo. Parlavamo la stessa lingua e ci siamo aiutati. È stato per molto tempo a casa mia, è un bravissimo ragazzo e si vedeva già da quel periodo che aveva un bellissimo piede, forse un po' gracile fisicamente. Ora anche fisicamente è al top. Qualche volta ancora ci sentiamo. L'ultima volta che ci siamo parlati è stata la sua ultima convocazione in Nazionale Argentina, quando ha affrontato l'Uruguay. L'ho preso un po' in giro. Abbiamo un bellissimo rapporto ed è fortissimo. Non so cosa farà in futuro"

Contratto e prossimo avversario, il Cosenza: "Ho firmato per un anno e mezzo. Ho visto tante partite del campionato di Serie B. Sarà una partita bellissima contro il Cosenza. Quando giochiamo in casa, cerchiamo sempre di vincere. Vogliamo fare la partita, come sempre quando giochiamo in casa. Obiettivi? Cerchiamo di fare le cose per bene come sempre fatto in questi ultimi anni a Cittadella."