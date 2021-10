Serie B, Cittadella: il programma della settimana in vista del Monza

Dopo la giornata di riposo di lunedì, oggi il Cittadella è tornato a lavorare in vista della 9ª giornata di Serie B BKT. In vista un tour de force di match importante per il Cittadella che da sabato 23 a lunedì 1 è atteso da 3 partite in nove giorni. Dopo la sfida all’U-Power Stadium di Monza, ecco il Parma al Tombolato, giovedì 28/10, e poi si vola a Reggio Calabria per affrontare la Reggina lunedì 1/11.

Questo il programma settimanale della squadra di Gorini:

Mercoledì 20/10: Allenamento ore 10.30 e 15.30

Giovedì 21/10: Allenamento ore 15.30

Venerdì 22/10: Rifinitura ore 10.30

Sabato 23/10: MONZA – CITTADELLA - 9ª giornata Serie BKT, U-Power Stadium h 14.00

Domenica 24/10: Allenamento ore 11.00