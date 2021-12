Serie B, Cittadella: testa all'Ascoli il programma della settimana

Sei risultati utili consecutivi, tre punti in trasferta e l'umore alle stelle. Per il Cittadella il rientro odierno degli allenamenti è stato sicuramente dolce, ma non c'è tempo per sedersi sugli allori, perché c'è da preparare al meglio empre al lavoro il Cittadella di mister Gorini per preparare al meglio il match di sabato 11 dicembre alle ore 14:00 contro l'Ascoli al Tombolato per la 17ª giornata di Serie BKT. Obiettivo principale, ovviamente, bissare il successo di qualche giorno fa in Piemonte contro l'Alessandria di mister Longo. Contro i bianconeri c'è da capire se Gorini continuerà a dare fiducia alla squadra vittoriosa contro i grigi, promuovendo ancora titolare Mazzocco o se farà rientrare dal primo minuto Pavan davanti alla difesa e Branca sul centro sinistra, sempre in mezzo al campo. Per granata in arrivo un bel tour de force con tre gare in otto giorni. Si parte sabato contro l'Ascoli come scritto sopra, si passa per l'impegno casalingo di mercoledì 1 dicembre contro il Cagliari per i sedicesimi di Coppa Italia (ore 20:30) e si termina con la trasferta lombarda con il Brescia di domenica 19 dicembre sempre alle ore 14:00. Grande attesa per comprendere le condizioni di Icardi, Ciriello e Tounkara.

Questo il programma dei prossimi giorni del Cittadella:

Mercoledì 24/11 - Allenamento ore 10.30 e 14.30

Giovedì 25/11 - Allenamento ore 14.30

Venerdì 26/11 - Rifinitura ore 10:30

Sabato 27/11 - Cittadella-Ascoli, 17°Giornata Serie B BKT, Stadio Tombolato 14:00