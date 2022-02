Serie B, Cittadella: Karim Laribi "Credo che il Citta fosse nel mio destino"

Un leader tecnico e carismatico. In mezzo al campo, ma non solo. L'approdo di Karim Laribi al Tombolato risponde a questi requisiti, per voce del Direttore Generale Marchetti: "Laribi? È un giocatore che conosco molto bene da tanto tempo e proprio perché so quello che può darci ho fatto il possibile per prenderlo. Può giocare in più ruoli, sia da trequartista che da mezzala." Duttilità, nel caso di Laribi fa rima con qualità. La stessa che ha trascinato tre anni fa l'Hellas Verona al pronto rientro al piano superiore. Suo il gol decisivo in quella finale di ritorno dei playoff 2019. L'avversario? Proprio il Cittadella, la squadra per cui ora difende i colori.

L'approdo sul gong al Cittadella: "La trattativa è nata quando la Reggina mi ha messo fuori rosa a due giorni dalla fine del mercato. Il motivo era che non c'era più spazio per me in lista. Ho dovuto trovare una soluzione nell'immediato. A Reggio Calabria non si sono comportati benissimo perché avevamo chiesto ad inizio gennaio con il mio procuratore se ci fossero problemi e ci avevano rassicurato in questo senso di no. Invece a due giorni dalla fine mi hanno comunicato che sarei rimasto fuori dal progetto. Non è stato un comportamento molto idoneo, ma fa niente. È parte di questo lavoro. A quel punto mi son mosso con qualche ex compagno e sono riuscito a sentire il direttore Marchetti alle 19.20, a 40 minuti dalla chiusura del mercato. Alle 19.55 avevo firmato il contratto con il Cittadella. Sono contentissimo e felicissimo di questa scelta."

Finalmente dalla parte giusta, basta gol da avversario: "Si mi ha detto questo anche mister Gorini e mi sono messo a ridere! È stata una cosa molto bella e simpatica. Ho fatto tanti gol qui in effetti. Due con il Bari e l'anno scorso con la Reggiana e poi quello al Bentegodi con il Verona. Credo che il Cittadella fosse nel mio destino."

La conoscenza pregressa di più di qualche compagno: "Ho giocato con Romano Perticone e Ale Vita al Cesena e poi con Donazzan, uno degli assistenti del mister, ai tempi del Sassuolo."

La posizione in campo di Laribi: "Dove posso rendere meglio te lo dirò tra qualche tempo. Qui c'è un meccanismo di gioco perfetto, nel quale mi devo adattare ed entrare. Mi vedo bene in tutte le posizioni dal centrocampo in su. Dove servirà al mister mi farò trovare pronto e darò tutto quello che ho. Non ho preferenze di ruolo. Per qualche minuto c'è stato uno scambio di posizione con Branca come vertice basso, perché lui si era alzato in pressione forte sugli avversari e allora occupato la sua posizione. Non c'è stato nessun interscambio di ruolo. Io regista basso? È una posizione che ho già fatto a Cesena e non ho nessun problema a ricoprirla."

Prime sensazioni sul Cittadella: "È un ambiente dove si puo lavorare tranquillamente, senza sentire il peso di molte cose che circondano questo calcio moderno. Soprattutto i social. Abbiamo tutte le strutture per lavorare al meglio e non è una cosa scontata. Lo staff e le persone che circondano la squadra molto appassionati e con molto cuore per questa maglia. Ti fanno lavorare tutti benissimo."

Cosa non ha funzionato a Reggio Calabria: "Siamo partiti forte, con le aspettative che hanno iniziato ad essere molto alte. Abbiamo avuto un picco e poi in più di qualche partita non siamo più riusciti ad emergere. Non si sa per quale ragione o motivo la Reggina continua a subire questa situazione."

Obiettivi stagionali: "Crescere, perché non ci sono mai limiti. Pensiamo partita dopo partita. Tra qualche match sapremo di che pasta siamo fatti e cosa potremo puntare. Nel girone di ritorno tante squadre si sono rinforzate come noi e tutto è ancora da scrivere. Crescere vuol dire Serie A? Cercheremo di fare qualcosa di diverso rispetto l'anno scorso. Poi migliorare non vuol dire solo risultati, ma anche crescere ragazzi di prospettiva per il futuro"

Sul personale: "Sto cercando ancora casa per me e miei due gatti, al momento sono ancora in albergo. Sono sposato con Federica, che al momento vive a Milano. Appena trovo casa, mi raggiunge. Non ho ancora bambini."

Sulla Cremonese, prossima rivale al Tombolato: "Abbiamo già visto qualche cosina su di loro, ma ci prepareremo meglio tra oggi e domani. La Cremonese ha degli elementi molto validi, probabilmente sono la squadra più in forma del momento ed hanno un allenatore molto bravo. Ci sta che abbiano momenti di picco altissimo e hanno fatto un bel mercato. Sicuramente sono fastidiosi, sicuramente puntano alla promozione diretta, ma per loro non sarà semplice venire qui."