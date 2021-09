Serie B, Cittadella KO con la Cremonese: decidono due ex, Bonaiuto e Vido

Lo Zini di Cremona si conferma campo tabù per il Cittadella, che subisce la prima sconfitta stagionale. 2 a 0 il risultato finale, ma nonostante il tonfo, i granata lasciano la gara contro la Cremonese con più di un rimpianto.

All’ 11' Pavan gira in acrobazia, ma la difesa della squadra di Pecchia salva sulla linea. Al 16' ancora Cittadella con Vita su piazzato di Benedetti, solo esterno della rete. I granata premono, i grigiorossi trovano la rete, con uno degli ex di giornata Bonaiuto. Ripartenza letale dell'ala destra della Cremonese, che con un colpo di prima trafigge l'incolpevole Kastrati. Al 32' Citta vicino al pareggio con Adorni, ma il cabezazo di testa è debole.

Nella ripresa Okwonkwo che si gira in area e calcia, ma ancora una volta la retroguardia dei grigiorosso salvano in corner. Al 56' rosso per Baez, per doppio giallo e Cittadella in superiorità numerica per più di mezz'ora. Baldini prova a scuotere su calcio piazzato, ma niente da fare ne per Antonucci e per Adorni. Al 65' si affaccia la Cremonese con Castagnetti, con pallone che sibila il palo alla sinistra di Kastrati. È il preludio per il gol del definitivo due a zero. Un altro ex, Vido, sfrutta l'indecisione della difesa del Citta e sigilla il match con il raddoppio.

Il tabellino del match:

CITTADELLA – CITTADELLA 2 – 0

Marcatori: 20′ pt Buonaiuto, 28′ st Vido

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri (43′ st Crescenzi), Bartolomei (10′ st Fagioli), Castagnetti, Baez, Gaetano (24′ st Vido), Buonaiuto (24′ st Zanimacchia), Di Carmine (10′ st Ciofani). A DISPOSIZIONE: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Collodel, Nardi, Meroni, Dalle Mura. Allenatore: Fabio Pecchia

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro (18′ st Tounkara), Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan (33′ st Mazzocco), Danzi; Antonucci (18′ st D’Urso); Okwonkwo (33′ st Beretta), Baldini. A DISPOSIZIONE: Maniero, Perticone, Cuppone, Donnarumma, Ciriello, Branca, Icardi, Mastrantonio. Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Daniele Paterna (Teramo)

NOTE:

Ammoniti: Okoli, Adorni, Baez, Tounkara.

Espulsi: 11′ st Baez per doppio giallo.

Angoli: 2 – 7

Recupero: 2′ e 4’

Spettatori: 2.817