Serie B, Cittadella ko all'ultimo respiro, la Ternana passa con l'ex Donnarumma

Fa freddo a Cittadella. Non solo climaticamente, ma anche moralmente, dopo la sconfitta interna contro la Ternana di mister Lucarelli, la seconda consecutiva dopo quella di Pisa. Contro la squadra di Lucarelli, gli uomini di Gorini salutano quasi definitivamente i sogni di playoff. Solo la matematica non condanna i granata, ma ora diventa terribilmente complicato. Mercoledì contro il Perugia, sempre in casa, per tenere il punto sulla situazione, ma soprattutto per chiudere la stagione con dignità.

LA CRONACA

Gorini si affida a Perticone e Visentin nel centro della difesa, mentre in mezzo al campo è Mastrantonio a fare le veci di Branca. La Ternana conferma la difesa a tre delle ultime partite con Partipilo libero di svariare alle spalle di Donnarumma. Si parte molto forte, con un bell'atteggiamento del Cittadella e con un'occasione subito sui piedi di Baldini in ripartenza, ma sul suo piatto destro Iannarilli si distende e la mette in corner. Sugli sviluppi della palla da fermo, Mastrantonio ci prova con un piatto di controbalzo, con il pallone che non va distante dallo specchio. Risposta degli umbri con Donnarumma, dopo una cattiva risalita difensiva granata. Kastrati è enorme su uno dei due ex della gara e in uscita sventa la minaccia. Siamo al 5'. Dopo 300 secondi di fuoco, la gara inizia ad inasprirsi in mezzo la campo. Il giallo di Vita al 9' su Proietti, ne è la dimostrazione pratica. Per tornare a parlare di azioni offensive pericolose, bisogna andare al 17'. Punizione dalla trequarti destra di Benedetti molto tagliata e spizzata dal cuore dell'area di rigore di Visentin. Iannarilli respinge di puro istinto, salvando i suoi. I Granata cercano il fraseggio ragionato, mentre i rossoverdi - per l'occasione con la maglia bianca - cercano di appoggiarsi spesso e volentieri su Donnarumma. Al 25' occasione enorme per il Cittadella con Beretta tanto, troppo egoista, a cercare la conclusione dal centrosinistra dell'area di rigore, anziché servire Antonucci libero in mezzo. Il pallone si perde a lato, con Iannarilli solo a guardare. La Ternana ruggisce al 28' con un ottimo lavoro di Palumbo sulla destra e Donnarumma solo dentro l'area piccola, spedisce il pallone di testa alto sopra la traversa. Sono le prove generali per il vantaggio umbro al 37'. Difesa tagliata in due dalla rimessa rapida di Proietti e Donnarumma si incunea tra Mastrantonio e Perticone, beffando l'uscita incerta di Kastrati con un pallonetto che si infila lemme lemme in rete. Undicesima rete stagionale in campionato per l'ex Brescia, in granata nella stagione 2013-2014 con 3 reti in 20 presenze. Il Citta subisce lo shock e quattro minuti dopo rischia di capitolare sull'inserimento di Partipilo, ma Kastrati ci mette il piedone e la mette in corner.

Si parte nella ripresa con una novità in casa Ternana, con il giovanissimo greco Koutsoupias per Proietti. Al 48' gol annullato a Donnarumma, per evidente posizione di fuorigioco. Palumbo è il dominatore della mediana, difficile vederlo sbagliare un pallone, al contrario del Citta, molto arruffone nel vivo del gioco, con solo il lancio lungo come unica risorsa per provare a guadagnare metri di campo. Timidi segnali di ripresa intorno al 59', ma il pallone vaga in area senza l'intervento risolutivo di un giocatore granata, in compenso la Ternana si spinge in avanti con Partipilo al 61', ma il suo colpo di testa è alto. Beretta, servito da Antonucci un minuto dopo, ha una grande chance per pareggiare, ma il suo tiro è deviato prima da Bogdan e infine da Iannarilli in angolo. Il Citta fa la gara, ma vere e proprie occasioni non se ne vedono, anche se Baldini e Benedetti ci provano senza troppa fortuna. All'85' la mossa della disperazione, con il debutto in serie B del classe 2004 Saliou Thioune. E proprio quando tutto sembra finito, Tavernelli inventa il pareggio con un esterno destro rasoterra imparabile per Iannarilli, proprio al 90'. Il Citta si riversa in avanti alla ricerca del gol della vittoria e scoprendosi presta il fianco alle ripartenze della Ternana, che al 94' ne approfitta e con la solita connection Partipilo-Donnarumma, trova la rete del controsorpasso. Depressione per il Cittadella, goduria totale per gli umbri.

Ecco il tabellino della gara al Tombolato:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (56' Cassandro), Perticone, Visentin, Benedetti; Vita (74' Lores Varela), Pavan, Mastrantonio (57' Laribi); Antonucci (85' Thioune); Beretta (74' Tavernelli), Baldini. A disposizione: Manfrin, Maniero, Cassandro, Mazzocco, Dal Fabro, Donnarumma, Icardi, Danzi, Lores Varela, Laribi, Tavernelli, Thioune. Allenatore: E.Gorini

Ternana (3-5-1-1): Iannarilli; Boben, Sorensen, Bogdan (68' Celli); Furlan (58' Defendi), Agazzi (79' Paghera), Palumbo, Proietti (46' Koutsoupias), Martella (79' Ghiringhelli); Partipilo; Donnarumma. A disposizione: Krapikas, Celli, Ndir, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Peralta, Defendi, Koutsoupias, Mazza. Allenatore: C.Lucarelli

Arbitro: Miele di Nola (Paganessi-Rossi)

Reti: 37', 94'Donnarumma, 90' Tavernelli

Ammoniti: Vita, Furlan, Benedetti, Agazzi, Bogdan, Martella, Lores Varela, Ghiringhelli, Thioune