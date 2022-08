Serie B, Cittadella: le ultime verso la sfida di Coppa Italia contro il Lecce

Oggi pomeriggio la prima discesa per i granata, nal caldo torrido di Cittadella e poi domani subito la partenza per la Puglia, dove venerdì sera c'è il Lecce al Via Del Mare per la Coppa Italia alle ore 21.00 a tenere a battesimo gli uomini di mister Gorini.

Non c'è che dire, un discreto tour de force per i granata, oramai pronti per scendere in campo al Via del Mare contro i giallorossi, neo promossi in A e ancora a caccia di alcuni giocatori importanti ed esperienza per chiudere il roster.

Una ghiotta occasione per uno sgambetto? Se lo augura il presidente Gabrielli, mentre per capire il Gorini pensiero c'è da aspettare la mattinata di giovedì, con la conferenza stampa prevista alle ore 11.00. La rifinitura delle 9.30 scioglierà gli ultimi dubbi, mentre la partenza per il capoluogo salentino è attesa ad orario di pranzo.

A dirigere la gara è stato designato il Signor Gianpiero MIELE della sezione di Nola. 1° ass. Sig. Mastrodonato di Molfetta, 2° ass. Sig. Fiore di Barletta, IV uomo Sig. Leone di Barletta, V.A.R. Sig. Nasca di Bari, A.V.A.R. Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore.