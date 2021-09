Serie B, Cittadella: la designazione arbitrale del match contro il Lecce

I granata sono tornati al lavoro oggi dopo il ritorno di ieri da Benevento. Lavoro tecnico e tattico per gli uomini di mister Gorini, chiamati al riscatto dopo la trasferta del Vigorito.

Sabato alle ore 14.00 al Tombolato ecco un'altra big del campionato come il Lecce. I giallorossi, sotto di un punto in classifica rispetto i granata, sono reduci da una clamorosa vittoria in trasferta a Crotone con un super Di Mariano, autore di una doppietta e con uno Strafezza in formato deluxe.

L'arbitro della contesa sarà il Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, mentre gli assistenti saranno Perotti di Campobasso e Pagnotta di Nocera Inferiore. Al V.A.R Mazzoleni di Bergamo, mentre l'aiuto V.A.R sarà il signor Capaldo di Napoli.