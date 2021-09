Serie B, Cittadella: Lecce corsaro al Tombolato

Dopo tre vittorie casalinghe consecutive, per il Cittadella arriva il momento della sconfitta anche al Tombolato. Nella sesta giornata del campionato Serie B BKT vince il Lecce, che inanella la terza affermazione consecutiva del suo campionato.

La Cronaca

Avvio incredibile per il Cittadella. Dopo 30 secondi subito Baldini con un diagonale dalla destra costringe Gabriel alla super parata a terra. Ne passano altri trenta ed è questa volta Okwonkwo in area di rigore da sinistra con un piatto che si stampa sulla traversa. Il Cittadella è scatenato e al 6' sempre Okwnokwo fugge sulla sinistra e serve a rimorchio Baldini, ma il suo pallone viene deviato da Lucioni. Al 10' ecco che il match si sblocca con Coda, abile sotto porta ad infilare Kastrati al termine di una bella azione marchiata Hjulmand-Di Mariano da destra a sinistra. Citta in fiducia, nonostante l'immeritato svantaggio, e dopo due minuti il tiro di Pavan dal limite è alto sopra la traversa. Superata la metà della frazione, ecco nuovamente il Lecce in avanti, ma sia Gargiulo (ex del match) e Hjulmand in mischia non trovano la deviazione vincente. Ancora Di Mariano, con un tiro a rientrare, trova il blocco in due tempi di Kastrati. Ancora lampo del Cittadella, con lancio di Pavan in verticale per Okwonkwo, ma Gabriel in uscita oltre la sua area sventa la minaccia. Cittadella in pressione, al 37' punizione spiovente dalla sinistra di Donnarumma, Gabriel si fa sfuggire il pallone in uscita e Perticone colpisce a botta sicura. Lucioni sulla linea salva in corner. Il gol del pareggio sarebbe sacrosanto per il Cittadella, ma il V.A.R annulla al 45'. Adorni lancia in profondità sulla destra Baldini, che rovescia di prima ma il pallone è andato oltre la linea. Inutile il tuffo di testa di Okwonkwo. Passano pochi secondi e il pareggio diventa realtà sempre con Okwonkwo, che incrocia perfettamente appena entrato in area di rigore sul centro destra e batte Gabriel.

La ripresa riparte con un guizzo di Coda, ma la sua conclusione dal limite si disperde alta sopra la traversa. Trascorso il quarto d'ora senza ulteriori sussulti, ecco ancora Coda con un rasoterra insidiosissimo che sibila il palo alla destra di Kastrati. Al 72' punizione laser di Baldini, ma Gabriel c'è a respingere centralmente sull'esterno. Nonostante il grande equilibrio in campo, ecco al 77' Di Mariano portare in avanti il Lecce. Dirige Coda, rifinisce Strefezza da destra, velo intelligente di Rodriguez e Di Mariano entrando dalla sinistra in corsa, infila con il piatto destro Kastrati in uscita. Sull'imbrunire del match pallonetto di Antonucci dal cuore dell'area di rigore, ma la sfera si perde sul fondo. Ad un minuto dalla fine, tiro ad uscire di esterno di Icardi, controllato da Gabriel oltre la linea di fondo campo. Ultima chance al 92' sui piedi di Tavernelli. Cross di Baldini dalla sinistra, sponda di Adorni e tiro al volo di Tavernelli, ma la palla finisce altissima.

Di seguito il tabellino del match:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma (69' Benedetti); D'Urso (56' Antonucci), Pavan, Branca (56' Icardi); Baldini; Tounkara (85' Berretta), Okwonkwo (85' Tavernelli). A disposizione: Maniero, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Icardi, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Antonucci, Cuppone, Beretta, Tavernelli. Allenatore: E.Gorini

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Bjarnason (46' Meccariello), Lucioni, Gallo; Gargiulo (74' Rodriguez), Hjulmand, Bjorkengren (74' Blin); Olivieri (46' Strefezza), Coda, Di Mariano (80' Paganini). A disposizione: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Helgason, Listkowski, Strefezza, Blin, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. Allenatore: M.Baroni

Reti: 10' Coda, 45'+1' Okwonkwo

Ammoniti: Donnarumma, Adorni, Lucioni, Pavan, Meccariello, Gallo

Recupero: 1', 4'