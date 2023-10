Pittarello-Cassano da impazzire, il Cittadella ribalta il Lecco in 2 minuti

Succede tutto in due minuti e il Cittadella porta a casa una vittoria completamente insperata a cinque minuti dalla fine. Prima Pittarella, poi un colpo di testa di Cassano, il più piccolo in campo, regalano a Gorini tre punti d'oro e il coronamento di una quattro giorni iniziata con la nascita del primo genito Alessandro giovedì sera e conclusa domenica con quest'affermazione preziosissima in ottica salvezza. Ora i punti sono 12, che legitemerrebero a sogni d'alta classifica, ma è consigliabile tenere i piedi per terra. I cambi hanno fatto la differenza. In meglio per il Cittadella, in peggio per il Lecco, che ha giocato molto bene per 70' e probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più dei semplici complimenti di fine gara.

SAN KASTRATI. Primo tempo molto complesso al Tombolato, sinistramente simile a quello di sette giorni prima con il Como. La squadra di Foschi attacca gli spazi che è una meraviglia, con Buso scheggia impazzita alle spalle di Novakovich. Sulla fasce Guglielmotti e Lepore fanno il bello e il cattivo tempo, costringendo Kastrati a fare una super parata al 4' proprio su Novakovich, con un doppio intervento superbo. Il Lecco sembra giocare in casa, del Citta, escluso Pittarello, pochi sussulti. Al 20', inevitabile il vantaggio ospite. Amatucci perde l'inserimento da dietro di Ionita, il cross di Caporale è perfetto per la testa dell'ex Verona che insacca alle spalle di Kastrati. Gorini rimugina e per i restanti minuti di primo tempo viene tenuto in vita da Kastrati che si ripete su Buso (due volte) ed ancora su Novakovich.

CAMBI DECISIVI. Gorini ordina Cassano e Maistrello per Tessiore (che compie oggi 24 anni) e Magrassi. Grossi cambiamenti non si notano a livello di manovra, con il Lecco sempre pronto ad imperversare negli spazi con l'imprendibile Buso e le intemarate di Guglielmotti e Lepore. Sembra la fotocopia del primo tempo, ma il Citta pur barcollante resta in piedi. All'8' Pittarello viene steso in area da Lepore. Volpi incredibilmente non concede il penalty, ma viene richiamato dopo 3' di consultazioni con Marini al VAR concede il rigore. Pittarello dal dischetto colpisce il palo e tutto resta come prima. Entra il grande ex Crociata alla metà della ripresa al posto di Degl'Innocenti e il Lecco, incredibilmente, perde le distanze. Gorini inizia a crederci toglie Carissoni ammonito, azzarda la terza punta, Pandolfi, ed inserisce Carriero. I cambiamenti pagano. Pittarello all'87' pareggia i conti di rapina con un colpo di testa preciso: prima rete della sua carriera in B. Il Citta è nell'onda giusta e due minuti dopo Cassano decolla in area di rigore e di testa disegna un arcobaleno imparabile per Saracco. Apoteosi granata, è sesto posto in classifica. Per quello che può contare, dopo otto giornate, la squadra di Gorini è in zona playoff.



Questo il tabellino della partita:

CITTADELLA-LECCO 2-1

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Ionita al 20’ p.t. (L); Pittarello al 42’ s.t (C), Cassano al 44’ s.t. (C)

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Salvi 5,5, Pavan 5,5, Angeli 6, Carissoni 5 (12’ s.t. Giraudo 6,5); Vita 5 (dal 32’ s.t. Pandolfi 6), Branca 6, Amatucci 5 (dal 21’ s.t. Carriero 6,5); Tessiore 5 (dal 1’ s.t. Cassano 7); Magrassi 4,5 (dal 1’ s.t. Maistrello 5,5), Pittarello 6,5

PANCHINA Maniero, Rizza, Mastrantonio, Saggionetto, Kornvig, Danzi, Pandolfi, Sanogo

ALLENATORE Gorini 6

LECCO (3-5-2)

Saracco 6,5; Lemmens 6,5, Battistini 6, Caporale 5,5; Guglielmotti 6,5 (dal 30’ s.t. Donati 5,5), Sersanti 6,5 (dal 30’ s.t. Tenkorang 5,5), Degli Innocenti 6 (dal 12’ s.t. Crociata 5,5), Ionita 7, Lepore 6,5; Buso 7 (dal 21’ s.t. Di Stefano 5,5), Novakovich 6,5 (dal 21’ s.t. Pinzauti 5,5)

PANCHINA Bonadeo, Celjak, Giudici, Eusepi, Tordini Marrone, Agostinelli

ALLENATORE Foschi 6

ARBITRO Volpi di Arezzo 5,5

ASSISTENTI Imperiale 6 – Longo 6

AMMONITI Novacovich (L), Caporale (L), Carissoni (C), Degli Innocenti (L), Angeli (C), Salvi (C), Buso (L), Maistrello (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 1.247, incasso di euro 9.853; abbonati 1.767, quota di 6.463 euro. Tiri in porta 5 (con un palo)-6. Tiri fuori 10-10. In fuorigioco 2-0. Angoli 4-5. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 8’