Cittadella, c'è da schivare il "trappolone" Lecco

Il tempo delle lezioni è finito. Contro il neo promosso Lecco, calcio d'inizio alle 16:15 al Tombolato per l'ottava giornata di campionato, il Cittadella ha un duplice obiettivo: conquistare preziosi punti salvezza e confermare le buone cose fatte vedere nei primi 25' a Catanzaro. In questo senso c'è un passaggio della conferenza stampa pre partita di Gorini abbastanza emblematico: «Se non approcciamo bene il Lecco, questa gara può essere un trappolone». Più chiaro di così...

QUI CITTA. A Catanzaro si è vista una squadra viva, che ha oggettivamente fatto bene nel primo tempo ed ha sofferto il giusto nella ripresa. Resta il problema atavico del gol. I numeri non mentono, vero, ma nemmeno dicono tutto. 5 gol in campionato con 5 marcatori diversi dopo 7 giornate sono chiari: la cooperativa del gol Cittadella gode di buona salute, ha risorse interne talvolta inaspettate, vedi Carissoni al Ceravolo, ma per vivere un campionato più tranquillo rispetto quello scorso ha bisogno dei gol delle punte. In attesa di aggiornamenti, meglio restare sul presente e la gara contro Foschi è di quelle da vincere, per mettere fieno in cascina verso la parte centrale della stagione.



QUI LECCO. Dopo le turbolenze estive, la partenza dei lombardi è frastagliata di difficoltà tecniche e tattiche. Non bastano solo uomini di categoria, come il grande ex della gara Giovanna Crociata, per gestire il passaggio dalla C alla B senza traumi. La sconfitta contro la Feralpisalò non ha aiutato mister Foschi, che si sta arrabattando come può. Il rischio di vederlo esonerato, in caso di risultato negativo al Tombolato, è abbastanza elevato. Serve un inversione di marcia repentina in casa lombarda, altrimenti verranno travolti dal treno ad alta velocità della cadetteria.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan (Frare), Giraudo; Vita, Branca, Amatucci; Tessiore; Pittarello, Magrassi



Gorini, nonostante alcuni ammonimenti chiari ed espliciti in conferenza, sembra propenso a dare fiducia ancora ad Angeli nel cuore della difesa. Ad affiancarlo Nicola Pavan, con Kastrati in porta, mentre sulle fasce ancora spazio al professor Salvi e sulla sinistra dovrebbe rivedersi Giraudo. Intoccabili Vita e Branca, sul centro sinistra dovrebbe rivedersi Amatucci, anche se non sono da escludere colpi di scena come Emil Kornvig. D'altronde, tre gare in una settimana si fanno sentire per tutti. Sulla trequarti ecco Tessiore, che festeggia oggi 24 anni, mentre in avanti Pittarello e Magrassi dovrebbero partire dall'inizio.



Questi i convocati:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Giraudo, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Saggionetto, Tessiore, Kornvig, Amatucci

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Baldini, Sanogo, Pandolfi



Lecco (3-5-2)

Saracco; Battistini (Bianconi), Marrone, Caporale; Giudici, Sersanti, Ioni??, Crociata, Lepore; Buso, Novakovich



Da non escludere un passaggio a 4, come fatto trasparire da Foschi in conferenza stampa. In mezzo fari puntati su Crociata, uno dei protagonisti della salvezza del Citta dello scorso anno, e sulla qualità sulla sinistra di Lepore. In avanti spazio a Buso, con l'ex Venezia Novakovich.



Arbitra il Signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente il Sig. Imperiale di Genova e dal 2° assistente sarà il Sig. Longo di Paola. Quarto uomo il Sig. Gandino di Alessandria, con al V.A.R. Sig. Marini di Roma ed A.V.A.R. Sig. Miele di Nola.

Per il direttore di gara toscano 5 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna due vittorie granata e 3 sconfitte. Nessuno i precedenti con il Lecco.

Il resto del turno - 8°giornata

Sabato 30 Settembre 2023

ore 14.00: Feralpisalò-Spezia 1-2, Brescia-Ascoli 1-1, Pisa-Cosenza 1-2, Modena-Venezia 1-3

ore 16,15: Ternana-Reggiana 3-0

Domenica 1 Ottobre 2023

ore 16,15: Palermo-Sudtirol, Bari-Como, Samp-Catanzaro, Cittadella-Lecco

ore 18,30: Cremonese-Parma

Classifica Parma* 17, Venezia 15, Palermo** 13, Como** 13, Modena* 12, Catanzaro* 12, Cosenza 11, Sudtirol** 10, Cremonese* 10, Brescia*** 9, Cittadella* 9, Bari* 8, Pisa* 8, Ascoli 8, Reggiana 7, Ternana 5, Spezia* 5, Feralpisalò 4, Sampdoria* 3, Ternana 5, Lecco**** 1.

* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno, **** quattro partite in meno



Dove guardare Cittadella-Lecco

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport numero 254 del satellite. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Lecco anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.