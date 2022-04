Serie B, Cittadella: Lores Varela "Certo che ci crediamo ai playoff"

Nacho, come lo chiamano tutti a Cittadella, non è giocatore banale. Men che meno uomo banale nei suoi concetti e nelle sue espressioni. Sul campo e fuori. Oramai lui si sente un centrocampista. Anzi, precisamente una mezz'ala. Moderna, intensa, piena di qualità e buone idee. Consapevole che nel calcio di oggi sono necessarie le due fasi, ma soprattutto la qualità e il dinamismo. E se la prima dote, il Dio del calcio lo ha riempito in sovrabbondanza, per quanto riguarda il dinamismo il cartello "lavori in corso" è quasi in dismissione.

"La mezzala è un ruolo che mi piace tanto. Cerco di farlo alla mia maniera. So di avere un passato da giocatore prettamente offensivo, come ala o seconda punta. Oggi alle mezz'ali moderne vengono richiesti inserimenti e buoni piedi, non solo deve saper marcare. È un ruolo che sto cercando di fare mio nello stile del Cittadella. Sono arrivato a gennaio, ci vuole un po' di tempo per inserirsi, ma vedo bene la squadra e sono contento. Contro il Como abbiamo giocato bene e ottenuto una vittoria importante, che ci serviva."

"Certo che ci crediamo ai playoff. Durante la stagione abbiamo fatto delle cose molte belle, come a Lecce. Ci dobbiamo credere, con umiltà. Se facciamo le cose per bene e da Cittadella, sappiamo che possiamo fare di tutto. Baldini sta dimostrando di essere un giocatore di categoria superiore, così come Antonucci tecnicamente. Non lo scopriamo di certo ora, quando dico che sono due dei giocatori più tecnici dell'intero campionato. Da parte mia sto cercando di diventare un centrocampista da Cittadella, migliorando nell'intensità di gioco, nella marcatura e nel pressing, senza dimenticare di abbinarci la qualità. Credo che sto cercando di proporre qualcosa di moderno in questo ruolo, abbinando le due fasi."

"In Italia mi piace molto come interpreta il ruolo Niccolò Barella. Lui ha più marcatura, ma da lui fluisce tanto gioco. Un altro giocatore a cui mi ispiro è Lucas Paquetà. Magari in Italia non ha fatto bene perché un giocatore poco tattico, diciamo così, ma in Francia sta dimostrando il suo valore e la qualità del suo gioco. È forte nell'uno contro uno, mi piace come interpreta il ruolo."

"Mi manca il gol al Cittadella, spero arrivi presto. Ho trovato una società e un mister che mi hanno trasmesso un'idea di squadra e di gioco. Il Cittadella magari non avrà grandi nomi, ma quando vedi allenare i tuoi compagni con sacrificio e voglia, poi senti i benefici anche quando scendi in campo la domenica. Se il Cittadella fa i playoff da anni è merito di una struttura societaria, con il presidente e il direttore generale Marchetti, che sanno trasmettere senso di appartenenza e mentalità. Grande lavoro, umiltà e voglia di fare: questo sto imparando al Cittadella."

"Contro l'Alessandria sarà una bella partita, con due squadre che hanno bisogno di punti. Sarà una tipica gara di fine stagione in serie B. Speriamo di portare a casa i tre punti. In casa stiamo cercando il successo dalla gara con il Frosinone. Abbiamo lasciato parecchi punti per strada e quindi dobbiamo stare attenti. La 'gufata' verso Frosinone ed Ascoli la faccio sempre (ride ndr). Poi sono poco fortunato, perché ogni volta che spero vinca una squadra, vince quella che non voglio! Scherzi a parte, speriamo che questa settimana la gufata vada a buon fine (e continua a ridere Lores Varela ndr)"

"Cerchiamo sempre di lavorare molto in funzione delle punte. Andiamo alla ricerca spesso e volentieri di Baldini e Antonucci nello spazio, che sono bravi tecnicamente. Abbiamo fatto un piccolo richiamino fisico in questi primi giorni e da oggi iniziamo a preparare la sfida con i piemontesi."

"La vita in Veneto mi piace tantissimo e Cittadella è molto carina. Ho girato un po' per Padova e Vicenza. Sono felice, anche quando gioco poco cerco di viverla positivamente. So che il Padova ha una gara molto importante sabato contro il Sud Tirol per risalire in Serie B e vediamo se anche il Padova risale in B. Sono sicuro sarà una bella partita."

"Cosa mi sento di promettere? In queste partite darò anche l'anima e tutta la garra che ho in corpo. Non so come andrà questo rush finale per i playoff, ma noi con tanta dignità ce la metteremo tutta."