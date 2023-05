Serie B, Cittadella: Luca Maniero «Ho sognato questa salvezza quattro mesi fa»

Ci sono anche i guantoni di Luca Maniero sulla salvezza del Cittadella. Un marchio indelebile, una soddisfazione incredibile per uno dei senatori del gruppo granata. Pubblicamente elogiato pre e post partita da mister Gorini, portato ad esempio di professionalità dal direttore generale Stefano Marchetti, uno che di complimenti, solitamente, è decisamente parco. La felicità del portiere patavino, nella festa di queste ore al Cittadella, è ancora viva, nitida. «Sono un portiere con delle qualità che in tanti non pensano», sottolinea l'estremo difensore nato a Padova nel 1995. «In questi anni ho fatto molti sacrifici, ma credo molte in me. Sapevo che prima o poi l'occasione sarebbe arrivata. Quattro mesi fa ho fatto un sogno, in cui giocavo l'ultima gara di campionato e mi sono immaginato i titoli del giorno dopo 'Maniero salva il Cittadella'. Contro il Como sono entrato in campo pensando a questo sogno e credo si sia visto. Questa salvezza è merito di tutti, ma in primis voglio ringraziare Pierobon e poi Elhan (Kastrati ndr.) che ha fatto un campionato strepitoso. Abbiamo sempre lavorato in armonia e questa conclusione è una favola a lieto fine».

Ancora una volta il senso di appartenenza ha fatto la differenza: «Il sottoscritto, Branca, Frare, Vita, Perticone, Pavan ci abbiamo sempre creduto a questa salvezza, perché siamo consci dell'importanza di giocare nel Cittadella e mai come quest'anno abbiamo sentito la responsabilità di arrivare a questo bellissimo traguardo. Da gennaio ho capito che ci saremo salvati. Sono arrivati giocatori di qualità e l'aria è un po' cambiata. A Bari poi, c'è stata la scintilla ed ora ci godiamo questa permanenza in B. La gara contro il Como è il momento più bello della mia carriera. Mi ripaga di tanti sacrifici e me la voglio godere».