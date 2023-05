Serie B, Cittadella: Maistrello "Con il Benevento match fondamentale, servono i 3 punti"

Il problema del gol in casa Cittadella resta all'ordine del giorno, vista la mole di gioco creata, ma almeno Tommy Maistrello è tornato a timbrare il cartellino dopo un digiuno lungo un mese e mezzo. Al primo pallone toccato, subito una rete. Decisiva, pesante, in un campo difficile come il San Nicola di Baria Bari. Quando si dice l'uomo giusto al posto giusto. «Questa rete contro il Bari vale tantissimo. Sono veramente felice», sottolinea Maistrello, conscio dell'importanza della realizzazione di tre giorni fa in Puglia. «Vedo i miei compagni carichissimi. Spero questo gol serva per l'obiettivo salvezza». L'istantanea dell'ultima partita è proprio il pallone raccolto da Maistrello subito dopo la rete. Come se il campo di Bari fosse il Tombolato, come se fosse il Cittadella a giocarsi l'accesso alla Serie A. «Vedendo l'andamento della gara, contro una squadra fortissima come il Bari di Mignani abbiamo giocato a calcio mettendoli difficoltà. Dobbiamo chiederci perché non abbiamo sempre giocato così, al tempo stesso guardare indietro adesso non serve a niente. Abbiamo tre gare da qui alla fine per riuscire a salvarci e ce la metteremo tutta». A partire dalla partita con il Benevento di sabato alle 14:00 al Tombolato, un vero e proprio scontro diretto fondamentale per mantenere la categoria. «Sarà fondamentale, dobbiamo riuscire a portare a casa i tre punti».