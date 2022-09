Serie B, Cittadella: Mamadou Tounkara "La partita con la Reggina è un incidente"

Dopo due giorni di riposo, il Cittadella è tornato martedì ad allenarsi. Tra i più pimpanti contro la Reggina c'è sicuramente Mamadou Tounkara. Due reti in Coppa Italia contro il Lecce ad inizio agosto lasciavano presagire un inizio di stagione diverso. Al momento per l'attaccante di origini senegalese, ma spagnolo di passaporto, solo 191' in campo. Ecco spiegata l'immagine profilo WhatsApp di Tounkara: una pantera con la bocca spalancata, lui nella medesima posa facciale. "Quell’immagine mi piace perché rappresenta la rabbia che mi sento dentro" sottolinea l'attaccante del Cittadella "È rabbia sportiva, sana, ed è quella che mi spinge a provare a riprendermi tutto quello che ho perso nella scorsa stagione, nei lunghi mesi trascorsi a recuperare dall’infortunio. Ora sto benissimo, ne ho parlato di recente anche col mister: non sono andato ovviamente a dirgli “fammi giocare titolare”, perché so che siamo in tanti e tutti sono in condizione. Ma lui sa che sono pronto e io aspetto solo il mio momento per dare il massimo. La traversa con la Reggina è stata sfortuna. Quando ho visto quella palla in mezzo a tre uomini mi sono detto: ci vado. Purtroppo ci sono arrivato proprio mentre stava rimbalzando e l’ho colpita come ho potuto. Posso essere contento del mio apporto contro la Reggina, ma non ha senso parlare dei singoli. Io mi alleno a mille proprio per questo motivo, anche perché in quel momento della gara Asencio era un po’ stanco e ho provato a prendere in mano la squadra. Certo il 3 a 0 contro la Reggina non si può spiegare solo perché avevamo di fronte una grande squadra. Se avessimo giocato come sappiamo non sarebbe andata così. Loro sono bravi, ma li abbiamo aiutati, non giocando da Cittadella. Ognuno di noi sa quello che ha fatto in campo, la maggior parte delle cose che ci erano state chieste non sono state messe in pratica. Quando pensi che va tutto bene poi arrivano prove come quella di Reggio a farti capire che non devi mollare mai. È un incidente di percorso si. Noi sappiamo che le nostre potenzialità sono altre e le abbiamo fatte vedere. Ora voltiamo pagina e guardiamo avanti pensando alla Ternana. La sosta arriva nel momento giusto per riflettere e ricaricarci mentalmente. Ma sappiamo già che con la Ternana sarà dura: loro arriveranno carichi al Tombolato perché hanno alle spalle la vittoria nel derby col Perugia e noi vogliamo tornare a fare punti. Sarà una partita combattuta"