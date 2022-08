Serie B, Cittadella: Mamadou Tounkara "Questa stagione garantisco che ci divertiremo"

In attesa dell'inizio della Serie A, in casa Lecce possono tirare un sospiro di sollievo: in questo 2022, Mamadou Tounkara resterà lontano dal Via del Mare per un bel po' di tempo. Le tre reti dell'ispano-senegalese tra febbrario e il 5 agosto hanno regalato al Cittadella una doppia vittoria in uno dei campi più complessi dell'intero stivale. Ci deve essere qualcosa di magico nel capoluogo salentino, qualcosa di inspiegabile anche per il nativo di Blanes, provincia di Girona, Catalogna, ma cresciuto tra Barcellona e Lazio. Dopo il recupero dall'ennesimo infortunio grave della sua carriera, a 26 anni è arrivato il momento di spiccare il volo? Queste le sue parole all'indomani della gara di Coppa Italia.

Che significato ha la tua esultanza a fine match? Felicità, perché non vedevo l'ora di iniziare la stagione in questa maniera. Speriamo di terminarla altrettanto bene.

Mister Gorini l'aveva detto che voleva passare il turno e diciamo che tu l'hai accontentato? Il mister ci aveva chiesto di superare il turno, così è andata e così è stato. Siamo pronti a tutto quest'anno. L'avevo detto qualche giorno fa, continuo a ripeterlo. Il Cittadella non molla fino alla fine e poi con i cambi abbiamo ribaltato il risultato. Con 5 sostituzioni possiamo sorprendere chiunque. Siamo tutti uguali qui, siamo una squadra.

Con questa vittoria a Lecce, date un bel messaggio al campionato. Guarda a noi ce ne frega poco delle altre squadre. Che siano di Serie A o Serie B, noi abbiamo fame e soprattutto non abbiamo paura di nessuno.

Cosa ti è piaciuto della sfida di Lecce? L'atteggiamento. Abbiamo dato il massimo, scendendo in campo con le nostre armi.

I nuovi arrivati come li hai visti? Siamo una famiglia, tutti si sentono ben accettati. È facile integrarsi nel nostro gruppo e sul serio ci vogliamo tutti bene. I più esperti coinvolgono sempre i nuovi, così è più facile inserirsi.

Il mercato ha portato due nuove punte in rosa: tu puoi giocare con chiunque? Io sono a disposizione del mister e posso giocare tanto con Asensio come con Embalo. Siamo in tanti avanti, ma è proprio questo il bello rispetto lo scorso anno. Credo che ci toglieremo delle grosse soddisfazioni quest'anno.

Due reti in dieci minuti. Vuoi che ti sveli un segreto? Il giorno prima avevo detto che mi bastava mezz'ora per segnare. Mi sentivo carico, con grande voglia di scendere in campo. Mi sentivo che avrei fatto una bella prestazione ed è andata così.

Dopo cinque mesi difficili un giusto riconoscimento. L'infortunio e altre situazioni, ho tanta energia positiva da fare esplodere. Sto imparando a gestirmi, ne parlo spesso con mister Gorini. Intanto è importante farmi trovare pronto. Ora devo pensare al recupero fisico.

Il giorno della presentazione hai detto che quest'anno sarà importante. Confermi? Si, questa stagione garantisco che ci divertiremo con i tifosi.

Sabato si inizia contro il Pisa. Cosa ti senti di dire ai tifosi? Abbiamo tanto bisogno di loro, perché sono una carica in più. Devono aiutarci sostenendoci.

Cosa ti aspetti dal Pisa? Ogni gara è un capitolo diverso. Da oggi inizieremo a studiarli, sono migliorati rispetto lo scorso anno. Noi intanto dobbiamo pensare ogni partita come una finale.