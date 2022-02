Serie B, Cittadella: Mamadou Tounkara "Questa rete la dedico alla mia ragazza Martina e a mia figlia"

Nella Lazio Primavera, in accoppiata con Keita Baldé, sembrava poter conquistare il mondo. Tanti gol, tante giocate strabilianti, mezzi fisici spaventosi; per Mamadou Tounkara, nel 2014, il mondo era ai suoi piedi. Tutto sembrava facile. Forse anche troppo. Eppure la terra da dove proviene, insegna che non basta solo il talento per arrivare in alto. Siamo a Blanes, ultimo paese della Costa Brava, in provincia di Girona, capoluogo che ospita con orgoglio uno dei migliori ristoranti del mondo, El Celler di Can Roca, dei fratelli Josep, Jordi e Joan Roca i Fontané. Aristocrazia tra i fornelli, nonché grandi amici dello chef altrettanto stellato Massimiliano Alajmo, orgoglio delle Calandre di Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. E questa in fin dei conti si può paragonare ad una storia di fornelli, perché il talento a Mamadou non è mai mancato, ma i tempi di cottura per comprendere quando lanciare questo talento, proprio come un piatto ben fatto, quelli si. Crotone e Salerno tappe iniziali di una lenta ebollizione che porteranno questo giovane uomo di 184 cm addirittura in Albania, a Valona, e poi in Slovacchia. Ai bordi dell'impero del calcio che conta, ai bordi dell'autostima tecnica. Poi un giorno, sempre nel Lazio, qualcuno si ricorda di lui: la Viterbese. Due stagioni e una quindicina di gol dopo, ecco la mossa di Marchetti in prima persona a riportare l'ex Lazio nel calcio che conta, proprio al Tombolato. Dopo l'ambientamento, molto complesso ad onore di cronaca, ecco il gol contro il Lecce. Una cavalcata palla al piede che spazza via i brutti pensieri di infortuni e cartellini rossi che avevano caratterizzato questi mesi in Veneto.

"Sono tanto felice per il gol. Non vedevo l'ora che arrivasse la rete ed è arrivata in un momento bello. Sono contento per la vittoria, per la squadra e per tutti. L'esultanza? La faccio dai tempi della Viterbese, siccome mi soprannominano "La Pantera", imito i gesti del felino dopo ogni rete. Questo gol lo dedico a me stesso, al lavoro che sto facendo. Tra infortuni e tutto quanto, non è stato facile trovare questo gol. Poi questa rete la dedico anche a Martina, la mia ragazza, e a mia figlia."

Dopo tante sofferenze sul campo, finalmente una gioia come il gol: "Adesso credo sia una svolta e una ripartenza. Da qui alla fine del campionato. Il mister, prima di tutto, lo voglio ringraziare per le opportunità che mi dà. Anche per lui non è stato facile aspettarmi. Dovevo farmi trovare pronto questa volta e sono grato per la fiducia che mi ha dato, ripagandolo con un gol. Noi ci crediamo ogni domenica. Siamo scesi con la mentalità giusta, credendo che potevamo vincere a Lecce e ce l'abbiamo fatta. Se stiamo bene, mettiamo in difficoltà chiunque. Siamo scesi in campo convinti di potercela fare ed abbiamo ottenuta la vittoria."

Sulla gara di Lecce: "Abbiamo studiato bene i salentini nei due giorni di avvicinamento alla partita, poi abbiamo trovato il gol subito. Abbiamo fatto le cose giuste ed abbiamo portato a casa il risultato che volevamo. La svolta della stagione l'affermazione al Via del Mare? Speriamo di si, perché quando stiamo bene in campo, mettiamo in difficoltà chiunque ed è quello che cerchiamo sempre di fare. Dobbiamo stare concentrati e bene con la testa, per raccogliere i risultati che vogliamo. È stata la vittoria del gruppo. Lotta e sacrificio, abbiamo dato il massimo, giocando sempre concentrati. Mancavano anche tanti giocatori, ma non si è notato. Abbiamo dato il meglio di noi stessi, sacrificandoci per il compagno. Ora dobbiamo dimenticarci tutto, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, ma abbiamo già un'altra partita da preparare domenica. Sicuramente con la squadra che abbiamo, non ci meritiamo dove siamo adesso in classifica."

Domenica arriva il Frosinone, settimo a tre punti dal Cittadella: "Il Frosinone è una bella squadra, ma noi cerchiamo sempre di lavorare bene e prepararla bene come abbiamo fatto con il Lecce. Sono tutte gare così, da adesso alla fine della stagione. Nel girone di ritorno è sempre dura. È un bene che tutte le squadre siano vicine per la lotta ai playoff."