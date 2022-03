Serie B, Cittadella: mercoledì la ripresa degli allenamenti dei granata

La due giorni di pausa concessa da mister Gorini al suo Cittadella è oramai agli sgoccioli. Da mercoledì 23 marzo si torna al lavoro e fino a sabato 26 marzo sessioni pomeridiane alle ore 14:30. Tra 11 giorni si torna in campo, in casa, per la 32°giornata contro la Ternana al Tombolato. Antipasto da vincere si o si, in vista dello scontro diretto di mercoledì 6 aprile alle 19.00, sempre in casa contro il Perugia. Insomma, sosta con il pensiero Play Off. Al rientro ci sarà da fare estremamente sul serio.

Questo il programma della settimana

MER 23/03, Allenamento ore14:30

GIO 24/03, Allenamento ore 14:30

VEN 25/03, Allenamento ore 14.30

SAB 26/03, Allenamento ore 14.30

DOM 27/02, Riposo