Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci "Con il Cosenza dobbiamo tornare a fare punti"

Con tre reti è diventato il capocannoniere stagionale del Cittadella. Stiamo parlando di Mirko Antonucci, il giocatore di maggiore talento offensivo della squadra di Gorini, reduce dalla sconfitta di Parma. Queste le sue dichiarazioni:

"A Parma sapevamo che non sarebbe stata facile, ma diciamo che ci abbiamo messo dal nostro: siamo mancati proprio a livello collettivo. La sosta? La useremo per lavorare e analizzare gli errori commessi per evitarli alla ripartenza. Giornate del genere possono capitare: i tre gol presi a Reggio Calabria ci sono rimasti sullo stomaco, ma proprio perché ci siamo già passati, facciamo tesoro di quel precedente e vediamo di non ripeterci. Nel calcio devi fare gol, è quello che conta. Io stesso potevo segnarne un paio in più e non ci sono riuscito: dobbiamo essere più cattivi quando arriviamo lì davanti, io in primis. Dobbiamo tornare a fare punti, ma prepareremo la sfida con il Cosenza come abbiamo sempre fatto"