Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci convocato dal CT Mancini per lo stage dell'Italia del 20-21 dicembre

Migliore regalo di Natale non poteva arrivare per Mirko Antonucci, convocato dal CT Mancini per uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Le grandi prestazioni del numero 10 del CIttadella hanno attirato l'attenzione del tecnico azzurro e convinto a convocare l'asso nativo di Roma. 5 reti in 17 presenze, un apporto continuo e determinante nella manovra granata, ma soprattutto tanto estro e fantasia a disposizione dei compagni. Quest'anno Antonucci si è definitivamente caricato sulle spalle il Cittadella e dalle sue giocate dipenderà la salvezza della squadra granata. Un grande attestato di stima per il calciatore, ma anche per il Cittadella, che ancora una volta dimostra di saperci fare con i giovani. Marchetti e Gorini possono essere soddisfatti ed orgogliosi del loro numero 10 e sperano che fin dalla partita con il Sudtirol possa continuare a dispensare giocate di classe e gol come ha fatto spesso in questa stagione un po' pazza del Cittadella.

I calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini saranno divisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19ª giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero.