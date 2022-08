Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci "Mi sento al 100% e spero di fare quanti più gol ed assist per i compagni"

Il 10 sulle spalle e la fiducia di un intero ambiente che lo coccola fin dal primo momento in cui ha messo piede al Tombolato.

Per Mirko Antonucci, Cittadella è oramai una seconda casa. Una casa accogliente e piena di buone parole, una casa in grado di aiutarlo anche nei momenti più difficili, come il mancato matrimonio con Ginevra Lambruschi, a pochi giorni dal fatidico si. Cittadella lo sta restituendo al calcio che conta e Mirko sente grande gratitudine per questo luogo pieno di attenzioni e giuste parole nei suoi confronti.

Ora c'è da fare un altro step: dimostrare, con continuità di essere uno dei talenti più abbaglianti di questa serie B. La strada intrapresa, appare quella giusta. Ora c'è solo da seguire il solco intrapreso in queste prime due partite.

Dopo il Pisa, come è andata questa settimana di lavoro? Abbiamo analizzato la gara con i toscani, soprattutto gli ultimi minuti un po' rocamboleschi. Siamo ripartiti con grande decisione, stiamo bene fisicamente e c'è grande euforia. Siamo motivati a prosegure questo bel inizio di stagione.

Il tuo avvio di stagione è stato ricco di belle giocate personali e per i tuoi compagni. Come ti senti? Io mi sento molto molto bene fisicamente e mentalmente. Rispetto l'anno scorso ho una consapevolezza diversa, migliore, di me stesso. Tutta la squadra gira al meglio e in questo momenti ci vengono anche le cose difficili con grande facilità. Questo aspetto agevola molto anche il sottoscritto.

A livello tattico si può dire che da ala sinistra sei diventato oramai un trequartista a tutto campo? Si, sento che è il mio ruolo. Forse lo è stato da sempre, ma non avevo mai avuto l'occasione di farlo. Giocando sulla trequarti sono libero di svariare, attaccando dall'esterno, gettandomi in profondità quando preferisco. Muovermi tra le linee è una posizione che mi calza a pennello.

Eppure nelle ultime partite, spesso ti si è visto scambiare di posizione con Baldini. Vero, mi trovo benissimo anche da seconda punta. Anche in quella posizione mi trovo molto bene, giocare centralmente mi piace molto. Con giocatori come Asencio, Tounkara o Beretta, io e Baldini siamo avvantaggiati perché tengono molto occupate le difese avversarie.

Ci puoi raccontare un po' di più del tuo feeling con Mamadou Tounkara, siete grandi amici, vero? Trascorriamo tanto tempo assieme, dentro e fuori dal campo. A lui dico sempre una cosa: ha grandissime potenzialità che può tirare fuori se resta tranquillo. Deve continuare come sta facendo, perché io - come la squadra e la società - mi aspetto tanto da lui questa stagione.

E cosa ti aspetti da te stesso questa stagione? Devo fare vedere le mie qualità in modo continuo. Rispetto all'anno scorso, mi sento ancora benissimo mentalmente e fisicamente. Per fare veramente la differenza devo cercare di più la via della rete. L'ho fatto in queste prime partite e spero di aiutare la squadra. Come mi immagino a maggio 2023? Vorrei essere il Mirko che sono ora. Mi sento al 100% e spero di fare quanti più gol ed assist possibile.

Mister Gorini post Pisa si è speso pubblicamente per te. Con lui ho un bellissimo rapporto. È il secondo anno che lavoriamo assieme, ci conosciamo meglio, questo aiuta. Poi ho sempre detto che questa squadra è una famiglia. Sembra una frase fatta, ma non lo è. Ci aiutiamo sempre tra di noi, zero gelosie tra chi gioca di più e di meno. Forse sta proprio in questo la forza del Cittadella. Remiamo tutti dalla stessa parte e personalmente tutti mi sono sempre stati vicino.

In questa Serie B apertissima, che obiettivi si deve porre il Cittadella? Prima di tutto voglio sottolineare che in B ci sono squadre difficilissime da affrontare, ma anche stimolanti. Vai a Cagliari, Venezia, Bari, l'asticella dell'attenzione resta sempre altissima. Motivo per cui è fondamentale fare bene e la soddisfazione è doppia se vinci tante partite quando è più difficile. Non ci dobbiamo dare degli obiettivi, bensì ragionare gara dopo gara. Se siamo quelli di Lecce e Pisa, ce la giochiamo con tutti. Teniamo i piedi per terra, continuiamo a lavorare come stiamo facendo.

Domenica c'è il Cagliari in Sardegna. Gara complessa, contro una squadra neo retrocessa dalla serie A con giocatori importanti. Dobbiamo fare una bella prestazione e non vedo l'ora di scendere in campo. Noi faremo del nostro meglio e vedremo come andrà.