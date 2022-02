Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci "Spero in qualcosa di importante e bello quest'anno"

Sette assist, tre gol e un senso di naturale eleganza quando tocca il pallone con la suola destra. FIn dai primi passi nel settore giovanile della Roma, Mirko Antonucci è sempre stato questo. Un meraviglioso anarchico tattico, dalla tecnica stupefacente e il passo svelto. Per non dire sveltissimo. Mente rapida, in grado di vedere giocate e corridoi, tocchi e geometrie, che solo lui sa o immagina. Ed è un peccato pensare che un talento simile, classe 1999, sia ancora in Serie B. Tutto oro colato per il Cittadella, sia chiaro, con Marchetti e Gorini che si godono e si coccolano questo ragazzo romano di 22 anni, 23 da compiere il prossimo 11 marzo, dalle ambizioni forti e che sta maturando in maniera impressionante in questa stagione. Queste le sue parole:

Sul gol di Lecce: "Dopo il gol, davanti alla telecamera ho detto "Ti amo, Papà" a mia figlia che ha compiuto 11 mesi. Sono molto contento di aver fatto gol. Volevo aiutare la squadra e dedicare la rete a mia figlia. Che ci abbia messo meno secondi di Vlahovic a sbloccare la partita mi fa piacere ed è il secondo gol più veloce della storia in serie B. È andata bene, dai. Lecce terra di conquista per il Citta? Ho visto, è andata bene pure questa volta."

Sulla sua carriera e le sue qualità tecniche: "L'ho detto tante volte. Ho fatto un cambio radicale in me stesso, perché prima parecchie cose non andavano a livello calcistico. Mi sono affidato ad un mental coach, Sandro Corapi. Abbiamo iniziato un percorso insieme, analizzando tante cose, scavando su come sono fatto, quali sono le mie ambizioni. Sono ripartito da zero, ho annullato tutto quello che avevo fatto con la Roma ed ora sono un'altra persona. Penso che si veda anche in campo e questo è il mio vero Io. Questo Mirko Antonucci nemmeno a Roma si era mai visto, in tutto il proprio potenziale."

Un reparto offensivo di grande qualità quello del Cittadella: "Il mister ha ragione quando ci sprona a chiederci qualcosa in più. Dobbiamo sempre fare tutti qualcosa in più. Se giochiamo come abbiamo fatto a Lecce, ce la possiamo fare contro tutti. Io in primis, che so benissimo, devo fare più gol. Sono molto contento di come sta andando quest'anno e spero di fare tanti altri gol ed assist. Mi è sempre piaciuto sfornare assist, è una dote che ho sempre avuto dentro. Con tutte le punte mi trovo bene, l'importante è conoscere i colleghi di reparto e avere una grande affinità con oguno di loro. Devo dire che al Cittadella mi trovo bene con tutti ed ho sviluppato con tutte le punte una grande intesa."

Tra Lecce e Frosinone, tra svolta e ricerca della continuità: " Speriamo che con il Lecce sia stata la gara della svolta e con il Frosinone sia quella della continuità. Siamo passati da un momento un po' così così, ad una grande euforia dopo la vittoria del Via del Mare. Penso che questi tre punti ci hanno fatto benissimo e vogliamo continuare su questa strada."

Anche Mamadou Tounkara si è sbloccato in avanti, tanto traffico una maglia da titolare per le gare contro il Frosinone, la Spal e il Monza: "Le armi giuste da mettere in campo a livello offensivo le conosce il mister. Abbiamo festeggiato Tounkara perché eravamo contenti per lui e per il suo primo gol. Se lui ha la testa giusta, può fare la differenza. Proprio come ha fatto a Lecce. Le prossime gare sono tutte difficili, ma come ogni partita in questa serie B. È un campionato bellissimo, lo stanno vedendo tutti. Tocca pensare partita per partita e cercare di scendere in campo per vincerle tutte."

Equilibrio sovrano in Serie B: "Mi aspettavo questo equilibrio, si. L'avevo detto anche ad inizio campionato. Avevo già fatto due anni in questa categoria ed ho sempre seguito il campionato, anche all'estero. Quello che non mi aspettavo era così tanta qualità. Siamo tutte belle squadre e ce la giochiamo tutte contro tutti. Proprio questo è il bello di quest'anno: ogni sabato o domenica andiamo a giocare partite importanti che ti mettono grande spirito di sacrificio e tanta voglia di fare bene."

I playoff continuano a restare a tre punti e il prossimo rivale, il Frosinone, è uno scontro diretto: "Basta un filotto di risultati positivi per i playoff, ma anche per giocarti la serie A diretta. Siamo tutte lì. Quello che bisogna fare è cercare di raccogliere più risultati utili possibili di fila. Il Frosinone è una squadra forte, che arriva da un 3 a 0 contro la Reggina. Anche loro sono in fiducia. Mi aspetto una gara simile a quella dell'andata. Molto equilibrata, sbloccata da un episodio. Speriamo vada bene anche domenica, noi ce la metteremo tutta, perché vada in maniera positiva."

Il suo idolo, ma soprattutto gli obiettivi personali in questo rush finale, oltre che quelli della squadra: "Prima giocavo molto esterno, largo sulla fascia e il giocatore che mi piaceva di più era sicuramente Neymar. Ora ho spostato la posizione in campo, ma in questi ultimi anni mi sono talmente tanto concentrato su di me, che non ho avuto molto tempo di pensare a chi può essere un modello di gioco per me. Sono contento di dove sono, mi piace giocare nel Cittadella. Tengo i piedi per terra, ma voglio dimostrare chi sono adesso. A livello personale punto semplicemente a divertirmi e continuare a fare più gol e assist possibile per aiutare la squadra, mentre per quanto riguarda la squadra sinceramente spero in qualcosa di importante e bello. Fare i playoff e riuscire a vincerli oppure andare in Serie A direttamente. Secondo me si può e ci dobbiamo credere."