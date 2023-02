Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci "Speriamo che contro l'Ascoli sia la svolta"

Otto reti stagionali in campionato, come bomber del calibro di Coda o Lapadula. Numeri da grande cannoniere, anche se il suo ruolo è trequartista. È un'annata da incorniciare per Mirko Antonucci, migliore in campo anche contro l'Ascoli. Queste le sue dichiarazioni:



"Sono contento per i due goal, ci ho lavorato tanto per ottenerla. Il secondo goal è per tutti i tifosi del Cittadella e per la società che hanno sempre creduto in me, mentre il primo lo dedico alla mia ragazza. Sono molto riconoscente al Cittadella. Il giallo? Non mi sono ricordato di essere diffidato, me l’hanno detto dopo la partita. Se l’avessi saputo non mi sarei tolto la maglia.

Sono cambiato, in particolare modo come vivo l'allenamento. Qui ho tanta fiducia, la sento. Penso di essere più maturo rispetto agli anni scorsi. Desideravo da tanto fare una stagione così e segnare così tanto. Molto è merito mio, ho sofferto tanto e ho lavorato tanto. Con Crociata è stato subito 'amore a prima vista', ma secondo me è passato un po’ inosservato il lavoro di Maistrello in occasione della rete perchè i difensori si sono fiondati su di lui. Ha fatto una grande partita, gliel’ho detto anche a fine gara.



L’obiettivo da qui a fine anno è sicuramente fare più goal possibile. Dove preferisco giocare tra la trequarti o seconda punta? Varia molto da partita a partita. Ci sono partite dove si può giocare di più e altre dove bisogna andare sulla seconda palla. Speriamo che contro l'Ascoli sia la svolta, non dobbiamo dimenticare però dove eravamo qualche settimana fa. Basta un attimo per andare giù. I nuovi hanno portato qualcosa di più, sappiamo che non possiamo più sbagliare. Per dimostrare che sei pronto per la Serie A, lo devi dimostrare con prestazioni come oggi ogni settimana. E’ bello sognare, è il mio obiettivo, non lo nego. Spero di arrivarci”.