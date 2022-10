Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci "Al secondo anno qui voglio fare più gol"

Intervenuto nel pomeriggio in diretta a DAZN Talks, Mirko Antonucci ha tracciato un bilancio con il Cittadella, concentrandosi sulla prossima gara con la Spal al Tombolato, ma anche la vita di spogliatoio con i suoi compagni. Queste le sue parole:

"Il mio compagno con cui mangio più spesso? Alessio Vita, è romano come me. Poi stavo sempre anche con Benedetti, ma è andato al Pordenone quest'estate. Personalmente questa stagione è iniziata bene, in linea con il bel campionato dello scorso anno. Ho trovato un bell'ambiente. Sento di avere più responsabilità ed è una cosa che mi carica molto. Stiamo andando bene, vediamo di fare sempre meglio. Al secondo anno voglio fare più gol. La rete è un qualcosa di istintivo. Contro il Brescia sono stato felice di avere aiutato la squadra. Alla Roma ero più giovane ed era un po' diverso. Mi affacciavo alla prima squadra e giocavo pochino. Ora sono più maturo e gioco con più continuità. A Cittadella ho trovato una famiglia. Vivo fuori mura, ma tanto è tutto a due passi. Il giocatore più forte con cui mi sono allenato è Nainggolan, mentre quello affrontato è Palumbo della Ternana. Non è vero che manca il talento in Italia, ma serve dare il tempo ai giovani di sbagliare. Anche in B ce ne sono tanti di talentuosi e spero anche io di essere in questa lista. Il paragone con Perotti? Forse ad inizio carriera, perché giocavo largo, ma ora mi sono accentrato. Mi trovo bene come seconda punta o dietro gli attaccanti. Non mi aspettavo De Rossi sulla panchina della Spal, ma sono contento per lui. Anedotti? Non saprei, ma è una grande persona. Era un capitano vero. Farà strano vederlo con la maglia della Spal. Al Vitoria Setubal sono arrivato a gennaio, a campionato iniziato. La squadra era a metà classifica, ma poi è scoppiato il Covid. In Portogallo c'è una mentalità diversa. Meno tattica e più divertimento. Si lavora sulla tecnica sempre, molto diverso dall'Italia. Puntiamo in alto, ma tutto dipende da noi. Quest'anno è un campionato difficilissimo, anche se molto bello. Bisogna affrontare ogni partita al massimo delle possibilità. Il livello è altissimo. Mia figlia mi ha cambiato in meglio la vita. Voglio donarle tanto amore, è la persona più importante della mia esistenza. Mi ha cambiato tanto. Avrei voluto fare di più in questi anni, ma è un percorso di crescita necessario. Mi sono ritrovato, anche grazie all'aiuto del mio mental coach."