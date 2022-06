Serie B, Cittadella: mister Gorini "Ogni anno si riparte da zero, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità"

Una prima stagione vissuta in maniera rampante, di semina, con la certezza di avere portato in salvo la nave Cittadella e dopo le vacanze pronti a ripartire. Anche in vacanza il tecnico Edoardo Gorini non smette di pensare alla squadra e ai suoi ragazzi:

Ufficialmente in vacanza? Si, mi prendo una settimana adesso e poi ho il corso di Coverciano da finire.

La squadra quando ha staccato ufficialmente? Il 26 maggio, pochi giorni fa. Abbiamo fatto un lavoro facoltativo di mantenimento in palestra e tecnico, per non dare troppo stacco tra la fine del campionato e l'inizio della nuova stagione. Due mesi tra una cosa e l'altra mi sembrano eccessivi, visto come eravamo abituati.

Un periodo di stacco, utile per recuperare anche gli infortunati. Come prosegue la tabella per Tounkara? Con lui dovremo fare un processo progressivo, ma sta procedendo bene. Si spera di re-integrarlo nel tempo più breve possibile una volta arrivati in ritiro.

Campionato diviso in 2 la prossima annata. Un'esperienza nuova dopo le gare ravvicinate della stagione appena disputata. Da un lato c'è più spazio per il lavoro di campo, con meno infrasettimanali. Poi bisognerà capire nella sosta lunga che ci sarà per il Mondiale cosa ci sarà da fare per mantenere lo stato di forma inalterato.

Hai già pensato a qualcosa con il tuo staff? Al momento no. Stiamo definendo le date della ripresa estiva e il tipo di lavoro da svolgere anche in funzione della Coppa Italia. È tutto ancora un po' avvolto nel mistero.

Con il campionato diviso in due tronconi, la preparazione estiva cambia? Magari la ripresa sarà più graduale, ma semplicemente a causa dello stop estivo più lungo. Per il resto la linea da seguire la conosciamo. Ci sarà da capire cosa fare nel momento in cui ci sarà lo stop ad ottobre-novembre. Con una pausa di un mese dobbiamo capire come organizzarci.

Hai seguito i playoff e i playout? Si certo, ho seguito un po' tutte le partite. Ci sono state belle gare e come sempre, in questo tipo di situazioni, è l'episodio ad essere decisivo. Credo che il Perugia meritasse qualcosa in più nella gara con il Brescia, ma per il resto l'equilibrio ha regnato sovrano. Il Monza ha meritato la finale playoff e poi l'ultimo atto è stato emozionante, un bel epilogo.

Il campionato ha espresso i valori reali? Il Monza all'inizio non ha fatto benissimo, a differenza del Pisa. Credo la finale sia stata quella più giusta. Pisa meglio nel girone d'andata, Monza meglio nel ritorno. Brescia e Benevento sono state più altalenanti.

Lecce, Cremonese e Monza, meritano la A? Le prime due decisamente si. Nei playoff poteva succede di tutto, anche se Monza e Pisa è stata decisa dagli episodi.

Per il campionato che sta arrivando, più che una B si deve parlare di A2? Direi di si. Già quest'anno era molto livellata, ma la prossima stagione con Genoa, Cagliari, Bari, Modena ci sarà da divertirsi.

Il Cittadella come si muoverà sul mercato? Abbiamo avuto un confronto a grandi linee. Embalo è un prospetto che mi è sempre piaciuto, anche se non è ancora ufficiale. Noi dobbiamo muoverci sempre un po' prima rispetto alla concorrenza.

La base di partenza è buona su cui ripartire? Si, perché il gruppo è buono e ha fatto molto bene. Credo ci sia una buona base di partenza. La mentalità è forte e ci sono da inserire solo i nuovi. Ogni anno si riparte da zero, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità. C'è da remare tutti nella stessa direzione e cercare di ottenere per gradi quello che auspichiamo.

Contento per il rinnovo di Perticone? Certo, perchè oltre a darci una buona dose di esperienza, è prezioso in termini di personalità dentro lo spogliatoio. È un giocatore che ha sposato la causa Cittadella, perché si sente stimolato e carico. Ha dimostrato con le prestazioni dello scorso campionato di essere utile e sempre positivo. Sicuramente è una riconferma di spessore e carattere che fa piacere.

Attacco da rinnovare per la prossima annata? Come ogni anno è il reparto più importante nella costruzione di una squadra. Già un tassello lo inseriremo e poi vedremo cosa si riuscirà a mettere dentro. Siamo fiduciosi.

Personalmente, difficile chiedere di più come prima esperienza su una panchina di B? Mi fa piacere che sia stata riconosciuta la bontà del mio lavoro. C'è un po' di rammarico per non essere entrati in zona playoff, ma credo che abbiamo dato tutto quello che avevamo. La coscienza è apposto in questo senso. Particolari e qualche episodio sfortunato, ci hanno impedito di raggiungere un traguardo che sento avremo meritato. L'anno prossimo lavoreremo ancora di più per arrivare ad obiettivo.

Il supercorso di Coverciano, come prosegue? Ultimo mese di fatica, ma lo si fa volentieri. Il calcio si sta evolvendo e ci sono sempre cose nuove da imparare. Dal confronto con i colleghi si migliora sempre.