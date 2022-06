Serie B, Cittadella: mister Gorini "Asencio giocatore molto forte, mi è sempre piaciuto"

Dopo l'annuncio ufficiale di Raul Asencio, 24enne punta spagnola ex Lecce, come nuovo giocatore del Cittadella, anche mister Gorini non ha nascosto la sua soddisfazione. Queste le sue dichiarazioni dalle colonne de "Il Mattino di Padova":

"Asencio è un giocatore forte, che mi è sempre piaciuto. Non posso che essere contento di averlo in squadra, perché è un attaccante che abbina tecnica e fisicità, molto abile di testa e completo. Lo valuteremo in campo, vedendo dal vivo quanto può fare. Certo è che per le caratteristiche che ha si abbina bene a un elemento veloce. A seconda dei diversi momenti della partita può offrire differenti soluzioni, quale sarà il suo compagno lo decideremo di volta in volta: in rosa per fortuna abbiamo l’imbarazzo della scelta. Con lui non ho ancora avuto modo di parlare perché ho aspettato che la trattativa fosse chiusa, per evitare incomprensioni?."