Serie B, Cittadella: mister Gorini «Questa salvezza è un grande risultato, la dedichiamo a Pierobon»

La salvezza alla fine è arrivata. Anche se con fatica, ma in fin dei conti per Gorini quello che conta è solo il risultato, come riconosce in conferenza stampa post festa a Cittadella.

«Quest’anno è andata così, avremmo voluto festeggiarla un po' prima ma direi che è stata una bella festa davanti ai nostri tifosi. Anche l'ultma partita è stata sofferta, gara vera e combattuta. Il Como ha cercato di vincere per mantenere la speranza di fare i playoff, e noi abbiamo provato a portare a casa i 3 punti. È venuto fuori un pareggio, ma sarebbe potuto venire fuori qualsiasi risultato. Abbiamo raggiunto un grande risultato, per la stagione che abbiamo vissuto. Il Cittadella è una realtà importante di questa Serie B, che merita la categoria. Quest’anno abbiamo sofferto più del dovuto, ma fa parte del calcio. Se penso alle squadre a chi è retrocesso, mi sento di ripetere che abbiamo conquistato un grande risultato. Avremo potuto fare di meglio, vero, ma siamo stati bravi ad uscire da questa situazione, è stato un campionato molto equilibrato. Ho un ricordo della gara al Sinigaglia il 26 dicembre, in cui abbiamo raccolto la quarta sconfitta di fila e nel quale ho vissuto il momento peggiore da quando mi trovo a Cittadella. Devo ringraziare la società, soprattutto il direttore Marchetti che ha avuto ancora fiducia in me. Prima ancora che nell'allenatore, direi nell'uomo. Ringrazio anche lo staff e i giocatori. Siamo stati bravi a ricompattarci e a ripartire. Probabilmente tutto questo succede solo a Cittadella. Ovviamente, come in tutte le piazze, anche qui si vogliono dei risultati e il raggiungimento della salvezza. Abbiamo vissuto una stagione molto sofferta, con tanti problemi, che abbiamo affrontato a viso aperto. Alla fin fine il risultato è meritato ed è lo specchio di che cosa è il Cittadella. Per una volta il VAR ci ha aiutato! Noi volevamo vincere la partita e l'abbiamo impostata così. Non volevo che i giocatori stessero attaccati alla radiolina o sapessero gli altri risultati. Sono partite subdole queste, in cui se gestisci - cosa che noi non siamo capaci a fare - rischi grosso. Noi abbiamo impostato la partita per vincere. Solo verso la fine è filtrata qualche notizia per farci stare più sereni, ma il calcio è strano non si può mai stare tranquilli. Abbiamo avuto occasioni importanti, esattamente come il Como. Alla fine il pareggio è stato perfetto per noi. La vittoria di Pisa sicuramente ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Poi a gennaio c'è stato un mercato in cui sono stati presi giocatori mirati. Arrivati alla fine di febbraio abbiamo intravisto la zona playoff a due punti, ma porto come esempio il Venezia: è stato ultimo in quel periodo e ora è ai playoff, stessa cosa il Como a inizio dicembre, segno del grande equilibrio di questo campionato. Devo migliorare io, così come tutti. Quest’anno credo che sia stato un anno molto formativo e molto importante, perchè abbiamo vissuto tante difficoltà, un’annata che mi ha insegnato veramente molto. Tanto a livello gestionale, quanto nella preparazione delle partite. I risultati sono spesso appesi ad un filo. La gara con il Como è un esempio. Ho imparato tanto anche da chi nelle difficoltà ti sta vicino. L'allenatore, quando le cose vanno male, è una persona sola. Serve positività ed affrontare i problemi. Noi lo abbiamo fatto e siamo stati ripagati. C'è stata volontà d'intenti con lo staff. Tanti conoscono l'ambiente e voglio fare una menzione particolare a Pierobon: sta vivendo un momento molto difficile e credo sia giusto dedicargli questa salvezza. Ora ha bisogno di noi e credo supererà questa difficoltà. Il mio fioretto per la salvezza? Ne abbiamo fatti, ma sicuramente la camminata a Monte Berico con lo staff. In bici al Monte Grappa non riesco a farla più come ai tempi da calciatore».