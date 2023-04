Serie B, Cittadella: mister Gorini "Decide l'arbitro o il VAR?"

Secondo stop nelle ultime tre per il Cittadella, questa volta al Tombolato passa il Parma. Una brutta sconfitta per i granata, segnata dall'episodio principe della gara: il mancato rigore assegnato ad Antonucci al 14'. Da qui parte mister Gorini nella sua disamina della gara in conferenza stampa post gara.

L'episodio del VAR del mancato penalty assegnato. Era rigore netto, ma è stato ravvisato un fallo a metà campo di Del Fabro su Vazquez che non c'era. Ho chiesto spiegazioni all'intervallo e mi è stato risposto "Per me non era rigore e nemmeno fallo". Lui stesso dopo l'intervento di Del Fabro dice che ha preso la palla. Quello che mi chiedo è se decide l'arbitro o il VAR Maggioni, in questo caso? Se dai rimessa dal fondo, accetto la decisione, ma se dai punizione da dove è avvenuto il contrasto di Del Fabro, allora vuol dire che chi arbitra è il VAR e non l'arbitro. Sono episodi importanti, perché se vai in vantaggio la partita è diversa. Gli episodi a questo punto della stagione sono determinanti. I punti pesano e gli episodi fanno la differenza. Vogliamo solo quello che è giusto, poi magari perdiamo 1 a 2, ma intanto ce la giochiamo diversamente.

Cittadella come a Dicembre. Siamo in una situazione diversa stavolta, perché a fine girone d'andata eravamo penultimi, mentre se oggi finisse il campionato saremo salvi. La carenza di risultati in questo momento c'è e ci penalizza. Le partite ora sono tutte equilibrate, tirate, dove gli episodi sono determinanti. Ovviamente possiamo fare meglio, ma nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per cercare di mettere in difficoltà il Parma. Dobbiamo fare molto di più, ma non è stato semplice con il Parma chiuso dietro. Loro non hanno fatto chissà che cosa per vincere la partita. In questo momento non stiamo segnando, migliorare è imperativo. Il Parma oltre il gol e il palo, ha fatto poco altro.

Il gol subito dopo il mancato rigore. Sulla rete potevamo fare meglio, ma eravamo nervosi. Ricollegandomi a quanto detto prima, dobbiamo fare di più per salvarci. Non voglio alibi, allo stesso tempo gli episodi condizionano le partite.

Gli aspetti mentali del Cittadella. Migliorando, esattamente come abbiamo fatto all'inizio del girone di ritorno. È un discorso di testa. Le cose le sappiamo fare, ma serve più coraggio. Esattamente quello che ci ha portato fuori dalla situazione critica nel girone d'andata. Ora serve andare a Cosenza e vincere.

Che scossa dare alla squadra. Non ci creiamo alibi di nessun genere. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Perticone non era in grado di giocare dall'inizio, mentre Crociata più gioca vicino alla porta e più incide.