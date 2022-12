Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Dobbiamo fare quadrato e portare a casa punti contro Sudtirol e Como"

Dopo 103 giorni il Benevento riassapora la vittoria davanti al suo pubblico e lo fa proprio contro un Cittadella coraggioso, ma decisamente spuntato. Mister Gorini, tecnico granata, in conferenza stampa analizza così la sconfitta del Vigorito:



"Siamo venuti qui per fare la partita, mentre l'unico pensiero del Benevento è stato difendersi e ripartire. Le occasioni per pareggiare ci sono state e probabilmente avremo meritato il punto, ma se regali situazioni pericolose al Benevento, poi il gol lo prendi. Ora la situazione in classifica si è un po' complicata. Dobbiamo fare quadrato e cercare di portare a casa punti contro Sudtirol e Como.

Le emergenze possono capitare, sta a noi gestirle e superarle. Chi ha giocato è all'altezza dei compiti richiesti, evidentemente dobbiamo cercare di fare qualcosa in più per mettere dentro il pallone in questo momento.

Con Mazzocco ed Asencio, giocatori forti fisicamente, abbiamo cercato di mettere più cross, per cercare la deviazione in area vincente. Se creiamo quattro-cinque palla da gol, almeno una è da buttarla dentro."