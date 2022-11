Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Dovremo dare qualcosa in più per vincere a Parma"

Cinque risultati utili consecutivi, difesa imperforabile da quattro partite e una voglia matta di fare il colpaccio a Parma. Così mister Gorini alla vigilia della tredicesima giornata di campionato di sabato 12 novembre alle 14:00 al Tardini di Parma, delinea la sfida contro gli uomini di Pecchia:



"Per Parma non recuperiamo nessuno degli infortunati. Embalo è quello che sta un po' meglio degli altri, ma se ne riparla dopo la sosta. Su Asencio e Felicioli non mi sbilancio, stanno entrambi migliorando ma ci sono dei tempi da rispettare.

Abbiamo sistemato alcuni dettagli tattici, approfondendo alcuni principi di gioco. Col Modena abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. La strada è quella giusta, anche se manca ancora il gol. È importante creare i presupposti per la vittoria e sabato l'abbiamo fatto, dando continuità alla bella prova di Perugia. Dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione, ma se insistiamo in questa direzione, potremo fare risultato a Parma.



Giocheremo in uno degli stadi più importanti d'Italia. Affrontiamo una delle favorite del campionato. Poi le assenze ci sono per tutti. Dovremo dare qualcosa in più per vincere a Parma.



La partita verrà decisa in attacco, in questo momento a noi mancano i gol e dobbiamo fare di tutto per trasformare tutto il volume di gioco che produciamo in cose concrete, ossia segnare. Le giocate e le invenzioni degli avanti saranno fondamentali. Dovremo essere bravi a sfruttare gli episodi.

Vazquez giocava in Champions League fino a poco fa. Può vincere la partita da solo, un occhio di riguardo in più dovremo darlo. Man, Mihaila, Inglese sono tutti giocatori di qualità, che sono mancati al Parma. Sono difensivamente solidi e in casa hanno fatto grandi risultati.



Leggo che il Parma recupererà qualche giocatore e la loro qualità può far pendere la bilancia a loro favore. Noi dovremo alzare il livello d'attenzione della prestazione.



Vita terzino destro? Stiamo valutando, ma può farlo anche Frare e Mattioli. Qualche alternativa c'è a disposizione. Anche avanti ho qualche interrogativo. Domani saremo in 20 con i portieri, ma chi entra ha fatto vedere di potere dire la sua in ogni gara."