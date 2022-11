Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni dell'anno"

Nel post partita di Cittadella-Modena, tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Gorini:



"C'è rammarico dopo una prestazione simile. Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni dell'anno e dispiace portare a casa un pareggio. VIncere oggi sarebbe stato un segnale importante. Guadagnavamo due punti sulla zona medio bassa e iniziavamo a guardare i piani alti. Il palo di Lores Varela? Episodi, questione di centimetri. L'importante è creare le occasioni. Oggi gli attaccanti hanno fatto bene, ma non hanno finalizzato. Io vedo l'aspetto positivo: siamo solidi difensivamente. La vittoria credo sarebbe stata stra meritata, nella migliore prestazione dell'anno. Tiriamo tanto, ma non inquadriamo la porta? Faremo allargare la porta (ride ndr). Dobbiamo alzare il tasso di realizzazione. Ci stiamo lavorando e credo che alla fine darà i suoi frutti. Il rigorista era Beretta, poi Magrassi e Donnarumma erano due potenziali sostituti. Magrassi era in fiducia ed ho lasciato tirare lui. Gagno ha fatto una bella parata, ma Magrassi poteva tirarlo meglio, magari rasoterra. Il rigore non è semplice da segnare, da rigorista lo so bene. Purtroppo è andata male. La difesa a 3 del Modena ci ha sorpresi, l'hanno provata poche volte. Il Parma è più competitivo ed organizzato rispetto allo scorso anno. Sarà gara difficile, ma andremo a giocarcela come abbiamo fatto nelle ultime. Stiamo cercando di sfruttare sulle fasce e fare più cross. È un sistema di gioco che ci porta a fare questo tipo di gioco. Oggi, soprattutto nel primo tempo, siamo stati pericolosi in questo senso. Varela è un giocatore che ama spaziare su tutto il fronte offensivo. Come a Perugia ha fatto una buona partita. Dobbiamo andare avanti su questa traccia."