Serie B, Cittadella: mister Gorini «Se vinciamo a Bolzano salvi al 90%»

Così mister Gorini in conferenza stampa in vista della gara di sabato 13 maggio contro il Süd Tirol di Bisoli al Druso di Bolzano e valida per la 37°giornata.

La condizione atletica della rosa in vista della trasferta in Alto Adige. «Abbiamo i solito lungodegenti, Frare ed Asencio indisponibili, Embalo con affaticamento all'aduttore e infine Donnarumma è squalificato. La squadra sta bene e dobbiamo restare fedeli alla nostra mentalità. Per vincere le partite dobbiamo mettere in campo aggressività e temperamento. Con il Süd Tirol sarà difficile perché ti aspettano e non ti fanno giocare chiudendo gli spazi. Non immagino una partita bellissima, ma per portare a casa i 3 punti dobbiamo metterci più lotta e voglia rispetto a loro. Dovremo essere bravi in questo senso, prendendo ispirazione dall'ultima partita contro il Benevento».

L'importanza della gara al Druso. «Sono convinto che se domani facciamo risultato pieno ci salviamo al 90%. Questo deve darci una spinta ulteriore. Non possiamo fare calcoli prima della gara. Se andiamo a Bolzano con l'idea di raccogliere un punto, perdiamo. Poi se arriva il punto, come contro il Bari, al termine di una partita ben giocata, è un altro discorso. Dovremo essere bravi a interpretare al meglio la gara».

Il problema calci piazzati e come si può scardinare la difesa del Süd Tirol di Bisoli. «Sono molto fisici ed è vero, segnano molto sui calci da fermo perché attaccano l'area con tanti giocatori in quelle situazioni. Viste le nostre difficoltà ci abbiamo lavorato. La differenza la faranno l'attenzione e la malizia, evitando falli stupidi o corner. Dobbiamo alzare l'asticella in questo senso. È una partita decisiva. Loro si chiudono bene e ripartono. Se sono quarti in classifica significa che lo fanno molto bene. Abbiamo studiato alcune mosse per metterli difficoltà. Servirà grande velocità in fase possesso palla e finalizzazione»

In attacco si va verso la coppia pesante, Maistrello-Magrassi. «Ipotesi che sto valutando, ma davanti stiamo tutti abbastanza bene. Affrontiamo una squadra forte fisicamente e può essere una possibilità. Vediamo in queste ore cosa deciderò, ma poi se Maistrello non parte dal 1' e continua a fare gol, sono contento ugualmente».

Una maglia dal 1' per Danzi è una possibilità. «Fisicamente sta bene e si sta allenando bene. Dall'inizio può darti una soluzione in più, spostando altri giocatori come Branca. L'importante è che lui stia bene. In questi ultimi 180' i cambi fanno la differenza. Entrare con lo spirito giusto è importante e in questo senso leggere cosa dice Maistrello sul tema, mi gratifica molto. Per lui 5' o 80' o 95' non fa la differenza, l'importante è essere utili nel tempo in cui si gioca. Dobbiamo tutti ragionare così e Carriero è un altro esempio in questo senso».

Se il Cittadella si salva a Bolzano, Ambrosino parte per il Mondiale Under 20. «Il direttore Marchetti ha parlato con Viscidi. La priorità è il Cittadella, visto quanto accaduto in passato con Vido e Varnier. Io spero parta la prossima settimana (Gorini ride ndr.)».

Tanti tifosi in trasferta, più di 350 attesi al Druso. «Fa piacere, vuol dire che l'appello delle scorse settimane è stato accolto. Fa bene a tutti se il Cittadella si salva e faccia un altro anno in B. Credo sia tutta un'altra cosa rispetto ad un campionato di Serie C».

Il pericolo numero 1 in casa Süd Tirol. «Odogwu è molto importante per loro, ma direi che temo un po' tutti. Non mollano e fanno battaglia in ogni gara. Credo sia questo che gli permesso di fare un campionato eccezionale».