Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Con la Spal una gara molto importate"

Il buon pareggio del Rigamonti di Brescia è il giusto viatico per tornare ai tre punti. Con queste sensazioni mister Edoardo Gorini parla alla vigilia della nona gara stagionale di campionato. Avversario sabato 15 ottobre alle ore 14:00 al Tombolato, la Spal del neo tecnico Daniele De Rossi. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Gorini:

"A Brescia abbiamo dato un bel segnale in vista delle prossime gare. È stato un pareggio importante, su un campo difficile che ci deve fare fiducia. Noi non possiamo prescindere dalla nostra identità e dall'intensità che mettiamo sul campo. Se facciamo queste cose basilari, poi tutto il resto viene, perché le qualità le abbiamo.

Sarebbe stato meglio vincere con il Brescia e noi dobbiamo imparare a convivere con la tensione, perché fa parte di questo sport. Se non c'è, poi sei molle e poi le gare diventano come quelle con Reggina o Ternana. Serve consapevolezza, con la Spal sarà una gara molto importante, giusto che ci sia tensione.

Se mi aspettavo che De Rossi potesse allenare? Assolutamente si, forse non così presto. So che è un pallino di Tacopina, quindi mi aspetto una squadra con tanto entusiasmo. L'arrivo di un nuovo allenatore alza la soglia dell'attenzione nella squadra. Avranno tanta voglia di mettersi in mostra. La piazza di Ferrara è calda e sicuramente avranno accolto un ex giocatore di fama mondiale come De Rossi con tanto entusiasmo.

Sarà una gara difficile, un po' come tutte. L'episodio farà la differenza, come sempre. Il livello altissimo della B di quest'anno esige attenzione, domani ancora di più. Se avremo cali, come è successo a Brescia, rischi di perdere. Attenti a livello massimale, questo deve essere il mantra di domani contro la Spal.

Cosa mi aspetto dalla Spal? Non credo in rivoluzioni, probabilmente ripartiranno dalle certezze precedenti. Discorso diverso per l'atteggiamento, non so se saranno più o meno aggressivi come ci saremmo aspettati con Venturato in panchina. Dispiace per l'esonero del mister, mi avrebbe fatto piacere affrontarlo domani al Tombolato. Abbiamo lavorato assieme per 6 anni, è una persona che ha dato tanto al Cittadella e a noi, ricevendo anche tanto. Rivederlo sarebbe stato sempre e comunque un piacere.

Ci sono tanti ex, saremo felici di rivederli, ma in campo durante i 90' sarà battaglia come sempre. I tifosi e la Spal devono pensare al contorno di questa gara, noi dobbiamo concentrarci sul campo, facendolo da Cittadella. Vogliamo i 3 punti, come sempre. Varela a Brescia ha fatto una buona partita. Poi bisogna fare le valutazioni anche in relazione all'avversario. Potrebbe essere ripetibile, ma in avanti ho tanti giocatori a disposizione.

Visentin credo debba essere un esempio per i suoi compagni. È arrivato a gennaio, ha passato dei momenti di difficoltà, ma ha sempre lavorato bene fin dal ritiro, andando a 2000 all'ora. Il fatto che stia giocando è il frutto di quanto ha seminato in precedenza. Può e deve crescere, ma lo ha già fatto da quando è arrivato qui. La grinta è una delle sue doti migliori, in grado di fare la differenza ad ogni livello. Quanti esempi ci sono in A, di questo genere? Per me questa è una dota fondamentale. Mi rivedo in lui, perché anche io da calciatore ho avuto una grinta e un atteggiamento in grado di compensare le mie doti fisiche e tecniche.

Abbiamo recuperato Donnarumma e Felicioli, stiamo andando incontro a 3 partite in 8 giorni. Mi sento di spendere una parola di Ciriello, un altro ragazzo che lavoro sodo e sta facendo bene in allenamento. Spiace non convocarlo, ma con 5 centrali a disposizione, uno resta giù. Le scelte è la parte più brutta di questo lavoro. Anche Mastrantonio ha recuperato, ma deve riprendere la condizione. L'importante è non mollare mai.

Tounkara? Sono situazioni di calcio che capitano, ma rientra tra i convocati. Nei gruppi ci sono delle regole da rispettare. Sono poche e chiare. Se non lo si fa, si sta fuori. Spero sarà di esempio per migliorare. Pavan o Danzi? È un dubbio 'bello' che mi porto, ma sono felice di averlo."