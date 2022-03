Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "La squadra è stata encomiabile tra oggi e il Parma"

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara di Parma, gara valevole per la 30°giornata di campionato Serie B:

"Perché più fatica in casa rispetto in trasferta? Non credo dipenda da dove giochiamo, ma semplicemente da quanti spazi ci concedono gli avversari. Con le squadre che non si chiudono dietro, andiamo meglio e le giocate ci riescono meglio. Oggi era difficile, perché la Reggina è venuta a chiudersi e poi ripartire. Storicamente si va in difficoltà perché c'è bisogno di fare girare la palla più velocemente e allargare il gioco. È stata la partita che mi aspettavo. Scorbutica, difficile, che poteva essere risolta dall'episodio. Abbiamo creato situazioni pericolose, loro anche, seppure su errori nostri che per meriti propri. Potevamo vincere e non ci sarebbe stato nulla da dire. Vale lo stesso discorso anche per la Reggina. Non posso dire nulla ai ragazzi. A Parma abbiamo sprecato molto a livello emotivo e ripetere la stessa gara era difficile. I cambi che avevamo, arrivavano da situazioni fisiche complesse, anche Pavan e Tavernelli avevano tosse. Il top sarebbe stato il gol di Tavernelli al 92' e per una volta vinci una gara sporca, ma non doveva andare così evidentemente. Kastrati, Benedetti, Perticone e Mastrantonio non hanno recuperato, più gli altri indisponibili. Chi è entrato si è allenato ieri per la prima volta, non posso dire nulla. Domani tifo per Venturato anche per il legame che ci unisce e poi non dico che gufo, ma spero di guadagnare un punto su Perugia ed Ascoli. Se la prossima portiamo a casa i tre punti, poi valorizziamo i pareggi di oggi e di Parma. Vincere le gare non è facile. Guardate il Cosenza che pareggia contro il Lecce o il Crotone che vince sul Frosinone. Alle volte le cose vengono date per scontate, ma si sa che la serie B è questa, molto difficile. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più contro la Reggina, ma c'è anche l'avversario ed oggi erano tosti in campo. Hanno cambiato 7 giocatori e qualche energia in più ce l'avevano. Le occasioni loro arrivano da errori nostri. Abbiamo avuto chance con Tavernelli, Del Fabro, tiri da fuori, ripeto sono gare che si decidono da episodi. Se Tavernelli la prende bene al 92' stiamo parlando di un'altra partita. Contro il Pisa credo che recupereremo quasi tutti. Credo Mastrantonio quasi sicuramente, mentre Kastrati ha avuto la febbre ieri sera. Vediamo se il decorso è uguale a quello degli altri. Intanto riusciremo ad allenarci meglio e con un po' più di birra in corpo. C'era la sensazione che la giocata di un giocatore nostro o della Reggina potesse decidere l'incontro. Noi le situazioni le abbiamo create, anche nel secondo tempo. Antonucci predica nel deserto? Anche Baldini quando si accende è importante. Anche Laribi le ha, certo serve più continuità. L'intesa c'è, ora dobbiamo sperare di avere tutti nelle condizioni migliori. Capita che ci sia la giornata in cui sei più appanato. La sosta la stiamo aspettando tutti per recuperare. Non ci voleva l'epidemia che abbiamo avuto. I giocatori li abbiamo fatti girare, problemi fisici a livello muscolari non ne abbiamo avuti. Dispiace per Tounkara, mi sarebbe piaciuto avere più scelta. La squadra è stata encomiabile tra oggi e il Parma."