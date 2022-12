Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Siamo nel momento peggiore della mia gestione"

Il Südtirol riassapora la vittoria dopo sette turni, contro un Cittadella irriconoscibile. Mister Gorini, tecnico granata, in conferenza stampa analizza così la sconfitta odierna:

"È il momento peggiore quello che stiamo vivendo da quando alleno il Cittadella. Arriviamo da tre sconfitte pesanti, quella di oggi anche meritata. È un dato di fatto che siamo in difficoltà. Non possiamo nasconderci. Dobbiamo essere tutti più bravi, io in primis a trasferire la voglia di reagire a questi giocatori. Se il campionato finisse oggi saremmo retrocessi, per fortuna manca un intero girone di ritorno. Non possiamo accettare tutto questo senza combattere. Fino a 10 giorni chi l'avrebbe detto? Dobbiamo cambiare qualcosa nella testa, ma già da martedì dobbiamo trovare altre strade a livello mentale.

I risultati fanno la differenza, la ricerca degli episodi a favore fanno la differenza. Dobbiamo restare uniti e crederci. Alziamo la testa, subito. Questi momenti difficili si superano facendo gruppo e cercando di crescere, diventando più forti.

Mi sento in discussione in questo momento. Se i risultati non arrivano, sono il responsabile. Al tempo stesso ho una grande voglia di combattere per uscirne il primo possibile. Con Danzi parlerò martedì. Sa di avere fatto un errore, sa di essere recidivo, ulteriore aggravante dopo la gara con la Spal. Il primo giallo a Danzi era evitabile, ma doveva ragionare anche lui in quei momenti. Ovviamente manca un po' di lucidità, siamo un po' annebbiati nei momenti topici della partita. Le gare si decidono negli episodi, ma se noi facciamo errori a questi livelli prendiamo la rete e andiamo in difficoltà. A me interessa la voglia di reagire, non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia. Serve fare qualcosa di diverso, per uscirne tutti assieme.

Poco abituati a lottare per la salvezza? Può essere, ma tutto dipende da come riesco a motivare. Nel DNA del Cittadella deve esserci la lotta. Chiaro, negli ultimi anni gli obiettivi hanno vissuto evoluzioni differenti. Cambi tattici in vista del Como? Vedremo. Magari cambiare in questo momento può aiutare la squadra a trovare stimoli nuovi ed alzare la concentrazione, valutando chi abbiamo a disposizione.

Mi fido di questi giocatori. Sul mercato parleremo con il direttore Marchetti, cercando di migliorare la squadra. Non è semplice. Come ho già detto mi sento il primo responsabile, non denigro i miei giocatori. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più?

Antonucci ha preso solo una botta, ma credo sia una cosa passeggera. Tounkara credo abbia avuto una ricaduta a livello muscolare."