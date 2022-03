Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Sicuramente non è stata una prestazione da Cittadella."

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara di Pisa, gara valevole per la 31°giornata di campionato Serie B:

"Non hanno funzionato le cose che avevamo provato in allenamento. Vuoi per bravura del Pisa, vuoi soprattutto per demeriti nostri. Abbiamo fatto fatica a costruire trame di gioco, a tenere palla davanti, facendolo solo parzialmente nella ripresa. Sicuramente non è stata una prestazione da Cittadella. In occasione del gol di Torregrossa, Dal Fabro sullo slancio ha preso una ginocchiata proprio dall'autore del gol. Poi probabilmente ha fatto un movimento errato. Nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso. Fortuntamente c'è la sosta. Non credo che abbiamo pagato dal punto di vista fisico. La squadra mi sembrava stesse bene ed abbiamo cercato di far girare quanti più giocatori possibili in queste ultime dieci gare. Non so perchè non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo proposti di fare. Voglio capire questo aspetto, rispetto al tema fisico. Il Pisa gioca diversamente rispetto ad altre big. Verticalizza molto ed è molto fisica. Poi i nerazzurri sono molto bravi a sfruttare l'episodio perché hanno grosse individualità in avanti. Oggi è lo specchio di quanto appena detto. Fino alla rete di Torregrossa non era stata una bella partita, con anche poche conclusioni nello specchio. Sono stati bravi loro a sfruttare l'episodio a loro favore e poi i giocatori di qualità hanno fatto la differenza.