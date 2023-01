Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Non possiamo permetterci disattenzioni, un onore affrontare Ranieri"

Settimana all'insegna del sorriso e dei piedi ben piantati per terra per il Cittadella di mister Gorini. Al Tombolato arriva il Cagliari di Ranieri, lanciato verso la rincorsa ai piani altissimi della classifica. Dal canto proprio i granata vogliono dare continuità alla bella vittoria di Pisa, confermando i progressi fatti vedere in terra toscana. Queste le dichiarazioni di mister Gorini:

"È stata una settimana positiva, influenzata dal buon risultato di Pisa. Detto questo, siamo consci della situazione. Abbiamo scalato solo una posizione di classifica, se il campionato finisse oggi faremmo i play out. Non possiamo permetterci disattenzioni, ci attendono 18 finali, ragionando di partita in partita. A Pisa abbiamo sofferto, ma siamo consapevoli che per vincere con il Cagliari dovremo tenere ancora più alta la concentrazione. I sardi sono forti, serve concentrazione al 100%.

Per me è un grande onore affrontare mister Ranieri. Farò di tutto per batterlo, perché ci servono punti per salvarci. Non guardiamo in faccia nessuno, anche se con il Cagliari è una gara importante in termini di blasone. I punti sono sempre 3, che sia contro Cagliari, Süd Tirol o qualsiasi altra squadra.

La partita di Pisa si è messa bene dopo 4 minuti. L'episodio positivo ci ha fatto scattare. In questo momento ci serviva, al pari della vittoria. Ora dobbiamo cancellare quanto fatto a Pisa, con la consapevolezza che si riparte da 0 contro il Cagliari. Se pensiamo di sentirci più bravi dopo la gara di Pisa, sbagliamo di grosso. Non voglio vedere e non accetto leggerezza in questo momento.

La nostra identità si fonda su aggressività ed essere propositivi. Nel girone d'andata non erano mancate le prestazioni, al tempo stesso l'episodio e le vittorie aiutano a fare le cose con maggiore consapevolezza, con più concentrazione ed entusiasmo. Adesso dobbiamo essere bravi, con i 4 nuovi acquisti, ad andare sempre in battaglia calcisticamente. L'obiettivo è trovare sempre punti. Mi aspetto un Cagliari che vuole il bottino massimo. I gironi di ritorno sono sempre diversi e più difficili. C'è maggiore determinazione.

Asencio ha fatto un'ottima partita a Pisa. Ha ricevuto un'offerta dall'Ascoli. Mi ripeto: il calciomercato dovrebbe chiudersi prima dell'inizio delle gare. A livello di concentrazione toglie qualcosa, in generale, al giocatore. Lo vedo abbastanza tranquillo ed è a disposizione, ma non so cosa succederà da qui al 31 gennaio. Bisognerà parlarsi e chiarirsi. Io voglio qui gente motivata, che ha in testa il bene del Cittadella e il raggiungimento della salvezza. In questo momento il direttore Marchetti non mi ha detto nulla su Asencio, so solo dell'offerta dell'Ascoli.

Ambrosino? È molto motivato e contento di essere qui. Anche lui, come gli altri tre nuovi acquisti, è molto carico e motivato, trasferendo al gruppo spensieratezza e voglia di mettersi in mostra. È giovane, è una promessa e dobbiamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Può fare la prima o la seconda punta, indifferentemente. Ha grandi doti e potenzialità, spero sia l'ambiente ideale per esprimersi.

Un correttivo ci sarà, vista la partenza di Cassandro. Mi prendo ancora qualche ora per sciogliere i dubbi. È rientrato Vita ed ho qualche alternativa in più. Felicioli dall'inizio? Sta bene, purtroppo ha avuto una prima parte segnata dagli infortuni ed è uno dei dubbi che ho per sostituire Cassandro. In mezzo al campo ho tanta scelta. Mastrantonio ha fatto gol e preso consapevolezza dei suoi mezzi, ma ho anche Pavan e Carriero. Molto dipende dall'avversario, che non sappiamo ancora come giocherà. Mi aspetto di tutto, so che lavora molto sull'avversario. Non avendo Pavoletti, vedremo cosa faranno, ma noi siamo pronti."